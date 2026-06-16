Repuntan reservaciones por evento de porristas y cruceros en Mazatlán

El evento nacional de porristas repite en Mazatlán con arriba de 3 mil asistentes de distintas partes del país, quienes estarían del miércoles al domingo del primer fin de semana de vacaciones de verano, confirmaron el directivo del Centro de Convenciones y el director de Desarrollo Económico y Turismo Municipal.

Afortunadamente se ha mantenido en un rango muy bien posicionado, confirmó José Alberto Ureña, director del Centro de Convenciones de Mazatlán.

“Es un vento consolidado que ha venido año con año y está muy bien posicionado”.

Comparó que son acciones como el concierto pasado, alusivo al Mundial, que generó concentraciones que son atractivas para mostrar a los potenciales compradores del destino dentro del segmento de organizadores de convenciones, reuniones y encuentros.

“El tema relativo al fútbol mejoró la ocupación hotelera el fin de semana y comercios”.

Por su parte, Alí Zamudio, director de la Secretaria de Desarrollo Económico Municipal habló del segmento de cruceros que también está generando movimiento entre semana y buenas noticias de que más del 29 por ciento de navíos llegarán en lo que resta del año a Mazatlán, lo que representa inyección de efectivo a los diversas ramas de la economía.

Citó que a la fecha suman 72 arribos con 262 mil 124 pasajeros y una derrama económica calculada alrededor de los 420 millones de pesos.

Aplaudió que pese a todo la gente está confiando en viajar al destino durante los fines de semana.

“Hemos estado muy bien. De hecho el mes de mayo, a pesar de ser un mes fuera de temporada, por así decirlo, y fuera de vacaciones, hemos tenido en ocupaciones, arriba del 80 por ciento en fin de semana, lo cual pues nos da nos da mucho ánimo de cara a la temporada de verano”, resaltó.

Habló de la información de las asociaciones de hoteles que consideran que se van a tener ocupaciones altas e incluso fines de semana del 100 por ciento en muchos hoteles.

Así que invitó a los vacacionistas a que conozcan y vengan a Mazatlán, que está listo para recibirlos tras iniciar casi el período de vacaciones escolares del verano, dado que en algunas universidades ya salieron, indicó.