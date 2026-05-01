$!Repuntan visitantes por carretera en Mazatlán por puente del 1 de mayo

El puente del 1 de mayo ha permitido un repunte en la afluencia de viajeros en la Central Camionera de Mazatlán. Transportistas aseguran que está siendo mayor el movimiento al fin de Semana Santa y de Pascua. Los pasillos de la Central Camionera de Mazatlán registra movimiento de pasajeros procedentes de lugares como Monterrey, Aguascalientes, Torreón, Chihuahua, Durango y de Guadalajara. Una familia de Monterrey recién llegó a Mazatlán para disfrutar de la ciudad hasta el próximo lunes y lo hace por primera vez por la buena recomendación que les dieron.







Entrevistados en los patios de la central, la mamá explicó que el viaje fue para conocer la playa de Mazatlán. “Aquí andamos muy bien todo en el camino. Es la primera vez que venimos. Nos regresamos el lunes en la tarde aprovechando todo el puente”. Pero lo mejor, comentó, es que este viaje su hija le dio de sorpresa por el Día de las Madres y que estaba segura lo disfrutaría junto a sus nietos, que también se los trajeron.





“Pues salimos ayer a las 11 de la noche de Monterrey, de la central de Monterrey. Y acá estamos bajando apenas. El viaje muy bien el camino, muy tranquilo. Venimos a conocer la playa de Mazatlán. Mis nietos, mi hija, mis nietos y unas amigas. Aquí viene toda la familia y venimos aprovechando este puente”. Dijo que a pesar de lo que se escucha al exterior, la recomendación que le hizo un amigo fue la que hizo posible que se concretara el viaje regalo de su hija. “Ella me regaló el viaje a mí por el Día de las Madres y la sorpresa me la dio apenas la semana pasada. Ella es mi hija la mayor y el de rojo que va allá y ellos mis tres nietos. Me han recomendado la playa que es muy bonita, sobre todo y quería conocerla porque un amigo me platica mucho de Mazatlán. De hecho me ha invitado, pero no había tenido oportunidad y pues ahorita como me lo regaló mi hija, pues dije, vamos”. Al igual que la familia de Monterrey, están llegando más grupos del mercado nacional, de Guadalajara, Durango, Torreón, Ciudad Juárez, Chihuahua, de Los Mochis y Culiacán, confirmó Guadalupe Delgado, delegado de los taxis rojos.



