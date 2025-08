Requiere Cruz Roja Mexicana en Mazatlán de apoyo de toda la población para seguir operando

En la Colecta Anual de este año la Cruz Roja Mexicana Delegación Mazatlán nada más recaudó un millón 500 mil pesos de una meta de 4 millones 400 mil pesos que tenía y al año requiere de un presupuesto de 16 millones de pesos para operar, por lo que requiere del apoyo de los diferentes sectores de la población y de la ciudadanía, manifestó la directora administrativa, Elizabeth Sánchez Carrillo.

”La meta eran 4 millones 400 mil pesos y llegamos a un millón 500 mil pesos, ni la mitad, (la Delegación Mazatlán ocupa) alrededor de 15 o 16 millones de pesos para operar al año y bueno, considerar que además del mantenimiento normal de nuestras unidades pues también los accidentes que están cada vez a la orden del día, casi todos los días tenemos , hoy nos acaban de dar un golpe en una ambulancia, la semana pasada también”, añadió Sánchez Carrillo, momentos antes de sostener una reunión privada con la Alcaldesa Estrella palacios Domínguez este jueves.

”Entonces todo eso pues son gastos que tenemos y que no podemos parar las unidades, tenemos que repararlas y aún cuando tengamos seguro pues igual hay que pagar deducible o dependiendo de quién haya golpeado”.

Recordó que en el arranque de la Colecta Anual en marzo pasado en la Plazuela República se recaudaron aproximadamente 800 mil pesos, 900 mil pesos, y el resto ya han sido con actividades.

”Recordemos que con esta situación de la violencia pues cada vez la situación económica ha sido más complicada, entonces ya los empresarios que antes nos daban cierta cantidad pues a lo mejor la han disminuido o algunos dicen en esta ocasión no vamos a poder, que es de los que recaudamos más, de la población realmente no hay un donativo como tal, pero sí nos apoyan mucho en el pago del Predial, ya ve que en el Predial se nos hace una retención y es la forma en que nos apoya la ciudadanía, que gracias a eso pues seguimos sobreviviendo, además de todas las actividades que seguimos haciendo”.

La directora administrativa de la Cruz Roja Mexicana Delegación Mazatlán también manifestó que la reunión que sostuvieron directivos de esa institución de socorro en este puesto fue más que nada para ponerse a sus órdenes porque no habían tenido la oportunidad de ello desde que Estrella Palacios Domínguez está en dicho puesto.

”Desde que ella está en este puerto no hemos tenido la oportunidad de ponernos a sus órdenes, de darle a conocer lo que hacemos en Cruz Roja, porque a veces damos por hecho que todo mundo sabe lo que hace Cruz Roja y la realidad no es así, nada más es para eso, para ponernos a sus órdenes y que vea qué trabajo hacemos y cómo somos coadyuvantes del Municipio como Cruz Roja”, agregó Sánchez Carrillo.

”Es invitarla a los eventos, también hacerle una invitación a que conozca nuestras instalaciones, que conozca más de fondo lo que hacemos, el tema de la Colecta pues ya pasó, pero igual seguimos solicitando (apoyo), seguimos haciendo actividades, igual si se pudiera a lo mejor pudiéramos platicar este tema para ver de qué forma nos pueden apoyar, pero básicamente es eso, que conozcan un poco lo que hacemos para que igual nos ayuden a seguir captando lo que se capta por concepto de Predial de la ciudadanía para que sepan hacia dónde van esos recursos y tengan un mayor conocimiento y mayor convicción para que nos sigan ayudando”.

Sánchez Carrillo expresó que aunque no tan puntual el Ayuntamiento sí ha estado reportando lo que recauda del Predial de la ciudadanía, hay una temporada donde se recauda más, y es donde entra más, hay meses que la captación es menor o no cae nada, no es una cantidad mensual fija.

En otro orden de ideas la directora administrativa de la Cruz Roja Mexicana informó que en la actual temporada de altas temperaturas se han incrementado los casos de gastroenteritis, se presentan casos no de deshidratados sino de gente que trae problemas de insolación, no se pueden calificar como golpes de calor porque para eso se requiere el estudio correspondiente.

”Y las enfermedades gastrointestinales son las que más se han incrementado por lo menos un 30 por ciento”, expresó.