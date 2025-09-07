$!Requiere Lilian Karina apoyo para cirugía en su brazo tras sufrir caída

Una caída en las escaleras de entrada a su hogar cambió drásticamente la vida de Lilian Karina Beltrán, dejándole una fractura en su brazo izquierdo la cual requiere una urgente intervención quirúrgica pero ante la falta de recursos y la saturación en el sistema público de salud, la tiene contra el reloj pidiendo ayuda ciudadana. Una situación complicada es la que le ha tocado enfrentar a la joven de 37 años, quien el pasado 19 de agosto, al intentar bajar las escaleras de su casa, una de sus piernas se dobló y la otra no le respondió rápidamente, lo que le hizo perder el equilibrio. En este incidente, Lilian Karina cayó desde cuatro altos escalones, donde terminó golpeándose la cadera y la cabeza, pero relata que lo que más le causó impacto fue el darse cuenta que no podía mover su brazo izquierdo.

“Lo que más me asustó fue el golpe en la cabeza, porque fue en la nuca, pero cuando ya quise mover mi brazo izquierdo, me di cuenta que no lo podía mover y ya estaba inflamado y deforme”, comentó. “Yo dije, ‘lo voy a acomodar’, pero fue el dolor tan fuerte, que la verdad no me lo imaginaba y no pude”, agregó. Tras la caída, la joven pidió ayuda a un albañil que pasaba por el lugar, pero este no accedió a auxiliarla debido a que Lilian cuenta con tres perros y temió que éstos la pudieran atacar. Ante la desesperación Lilian al permanecer minutos tirada en el suelo, subió una fotografía en sus estados de WhatsApp, donde conocidos vieron su publicación y lograron llegar al lugar y auxiliarla, trasladándose al Instituto Mexicano del Seguro Social de Mazatlán. Fue en el IMSS donde, después de horas de espera, le diagnosticaron una fractura de radio y cúbito desplazada a 45 grados, por lo que los médicos le informaron que sin una cirugía lo más pronto posible, corre el riesgo de perder la movilidad total del brazo.

“Me acomodaron el brazo, hicieron una maniobra que la verdad me dolió bastante, me comentaron que el brazo, por el tipo de fractura que era, no había quedado alineado y se tenía que operar y si no, mi mano no iba a quedar bien”, comentó, “De hecho, me comentaron que aunque me operaran, mi mano ya no iba a ser igual, iba a perder fuerza”, añadió. La joven expresó que el camino no ha sido fácil, pues en urgencias del IMSS, le advirtieron que tendría que esperar varios días en espera y que la cirugía podría tardar hasta por lo menos un mes en programarse. “Me dijeron que era un hospital público y así se maneja, que había mucha demanda y no se podía hacer nada más”. En su desesperación, Lilian Karina asistió con un traumatólogo particular, quien reforzó el diagnóstico de cirugía urgente, proponiéndole internarla de inmediato, sin embargo, el costo ascendía los 40 mil pesos, cantidad que no puede cubrir. Esta situación viene a darle un golpe más a la vida de Lilian, quien desde pequeña ha enfrentado múltiples problemas de salud, como una malformación renal que le llevó varias cirugías y hasta el 2013, se le diagnosticó como paciente renal crónica. A pesar de esto, logró estudiar enfermería y trabajar como enfermera y paramédico en la Cruz Roja, sin embargo, al contagiarse de Covid-19 durante la pandemia, su salud se deterioró drásticamente, desarrollando una enfermedad degenerativa en la columna, que le impide caminar sin bastón o andadera. Sin la posibilidad de poder trabajar de manera formal, Lilian se las ingenia para salir adelante, organizando rifas con artículos donados por la comunidad, con lo cual puede cubrir sus gastos médicos.