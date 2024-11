Requiere Mazatlán préstamo de $100 millones y Gobierno de Sinaloa solicita uno de $1,500 millones: Gobernador

MAZATLÁN._ El Ayuntamiento de Mazatlán requiere un préstamo crediticio de 100 millones de pesos para unos pagos para lo que resta del año como el aguinaldo y el Gobierno del estado necesita créditos puente por mil 500 millones de pesos, el aguinaldo se pagará el 6 de diciembre a los maestros de la entidad, informaron el Gobernador del estado, Rubén Rocha Moya y la Alcaldesa mazatleca, Estrella Palacios Domínguez.

“Ellos tienen un procedimiento aquí Mazatlán, Mazatlán, Culiacán, Ahome en particular tienen una condición distinta, por ejemplo Culiacán, a Culiacán no le vamos a dar ni un sólo peso porque no nos está solicitando ningún apoyo, él ya tiene ese tema resuelto de la salida y de sus compromisos, a veces dirían es el que más te puede pedir porque es el más grande”, añadió Rocha Moya.

“Mazatlán tiene ahí algunos rezaguitos, algunos problemas, entonces necesita planteárselos al Cabildo, ¿qué no puedo hacer exactamente en este momento?, yo no les puedo prestar en este momento porque no tengo todavía la liquidez suficiente, sin embargo, cualquier salida que tengan, una de ellas puede ser que el Cabildo les autorice que hagan (soliciten) un préstamo a corto plazo y ya luego, ya teniendo liquidez yo podemos ayudarles a que el préstamo sea con nosotros sin que les cobremos intereses, que ese es un beneficio que podemos hacer, pero como está el aguinaldo encima no pueden esperar a que si yo les doy”.

Agregó que como el Ayuntamiento de Mazatlán tiene capacidad crediticia vale más que aseguren con eso el préstamo que la Alcaldesa dijo que se requieren 100 millones de pesos.

“Ahorita, qué estoy haciendo yo, por ejemplo, yo estoy protegiéndome con un crédito, no uno, tengo los créditos, están ya a firma, vamos a contratar porque si no tienes el recurso en el momento actúas con el crédito y luego pagas cinco, diez días de crédito cuando te llegue el recurso, Mazatlán está solicitando 100 (millones de pesos), nosotros son más los que estamos solicitando, pero acuérdense que es una protección para cuando nos llegue el recurso, estamos hablando de mil 500 millones de pesos (para el Estado), lo que se llaman créditos puente, que ese recurso lo tendremos”.

Informó que la erogación en diciembre del Gobierno del estado es de 4 mil 500 millones de pesos pues se tiene que pagar la nómina que son mil millones de pesos, el aguinaldo es de 2 mil 200 millones de pesos y sumados ya son 3 mil 200 millones de pesos, además se tiene que pagar una serie de obligaciones que se tienen que se juntan al cierre del año, entonces por eso es que se requiere de esa cantidad de crédito puente.

“Entonces para no fallar hay que protegernos con un crédito puente, porque a mí me dijeron que a más tardar el día 4 de diciembre nos llegaba el recurso federal, pero yo tengo el compromiso de pagar el 6 a los maestros por ejemplo”, continuó Rocha Moya.

En la entrevista dijo que ha recibido a todas y a todos los presidentes municipales de Sinaloa y unos han planteado solicitudes de préstamo para cerrar el presente año y otros no han planteado eso.