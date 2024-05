MAZATLÁN._ La jovencita Sanjuanita, de 24 años, quien padece parálisis cerebral, requiere apoyo constante, necesita leche en polvo, toallitas húmedas, medicamento clonazepam, así como pañales de niño talla jumbo (los de adulto no le sirven).

Su mamá, Teresa Rojas, dio a conocer que está desesperada por conseguir lo que necesita su hija, ya que en ocasiones no cuenta con los recursos para cubrir todos los gastos. Por lo que acude a vender dulces en el centro a las afueras de una tienda departamental, en la calle Aquiles Serdán.

“Yo me dedicaba a trabajar en casas a limpiar casas, pero ahorita ya no hay quien me la cuide, mi hija la que me la cuidaba ya se casó tiene su bebe y es difícil que me ayude”, expresó la señora.

Teresa Rojas manifestó que requiere el apoyo de una silla especial para poder trasladar a Sanjuanita, por lo que hace un llamado a las personas a que se le done una silla especial.

La persona que desea apoyar a Sanjuanita puede acudir a las instalaciones de Noroeste a dejar su donativo para entregárselo a Teresa lo más oportuno.