”No me comido, no tengo ni para las tortillas, me falta todo, mi casa no tiene ni enjarre, por eso vengo a pedir ayuda, que me ayuden con lo que sea, quiero comer, yo salgo a la calle a pedir casa por casa, pero mis pies se me hinchan y ya no me responden”, informó sentada en un sillón en la recepción de Noroeste.