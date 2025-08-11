Requieren apoyo 179 familias de 21 colonias por afectaciones por las lluvias en Mazatlán: Alcaldesa

Son 179 familias de 21 colonias las que requieren del apoyo económico que brindará el Gobierno del Estado por resultar afectadas tras las fuertes lluvias que cayeron entre el jueves y el viernes de la semana que acaba de concluir en Mazatlán, de acuerdo con el censo que ya concluyó, manifestó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

”Ya terminamos el censo de los apoyos que nos va a brindar nuestro Gobernador, en 36 colonias estuvieron desplegados los compañeros de DIF Municipal y de Bienestar Social, ya se hizo el levantamiento del censo de todas las personas afectadas y se le entregó a nuestro señor Gobernador un total de 21 colonias que requirieron apoyo, entre todas esas colonias hubo 179 familias que están buscando recibir apoyo”, agregó Palacios Domínguez.

”Vamos a estar muy atentos a que se entregue próximamente y estamos muy agradecidos con nuestro Gobernador, lo hizo público él recientemente en su visita que estuvo aquí el sábado, que estarán brindando apoyo a todas esas familias afectadas, es un apoyo económico, en estos momentos se está haciendo la validación con evidencia que proporcionamos por parte del Ayuntamiento de Mazatlán para que estas familias lo más pronto posible reciban sus apoyos”.

Precisó que la cantidad de apoyo que se brindará a las familias afectadas por dichas lluvias es dependiendo de la situación que tuvieron cada una de ellas, no será la misma cantidad para todas.

”Es dependiendo la situación, dependiendo la situación, es personalizado, se atendió casa por casa, estuvimos en contacto, yo misma estuve atendiendo a las colonias, el día jueves y viernes hicimos visitas, personalmente estuve en esas visitas y todo este fin de semana siguieron con las visitas los compañeros de Bienestar y DIF Municipal”, reiteró.

”Ya se integró el reporte y ya fue enviado a nuestro Gobernador para su validación y para que ya nos digan qué día van a estar aquí en nuestro puerto entregando esos apoyos, estamos muy contentos y muy agradecidos por contar con ese apoyo de nuestro Gobernador”.