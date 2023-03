Después del fallecimiento de su abuela, fue su abuelo quien se tuvo que hacer cargo al cien por ciento de sus cuidados y ya no pudo salir a trabajar, actualmente solo viven del apoyo que reciben por parte del Gobierno, una hermana de Carmen y algunos vecinos.

Es difícil para Mauro, su cuerpo se pone rígido y eso le provoca mucho dolor, actualmente asiste a terapia dos veces por semana, pagadas por unos vecinos, incluso su abuelo comentó que a los 6 años asistió al CRIT en La Paz y eso mejoró considerablemente su postura, pero tuvo un accidente que provocó que su condición empeorara.

Mauro y su abuelo Víctor solicitan el apoyo de los lectores con productos de la canasta básica para su alimentaciòn, suplementos alimenticios tipo Ensure, pañales talla 6 y toallitas húmedas.

“A veces me quebro la cabeza pensando en que le voy a dar de comer y yo creo que Dios me escucha y me llega la comida y la ayuda”, dijo el abuelo de Mauro.

Don Víctor expresa que él no pide dinero, que solo pide que no les falte el alimento y el apoyo para mitigar los dolores de su nieto.

Tiene la esperanza que al abrirse el CRIT Teletón Mazatlán se pueda considerar a su nieto para que le brinden atención.

Las personas que deseen apoyar a Mauro y su abuelo Víctor, lo pueden hacer en las oficinas del periódico Noroeste, ubicado en calle Río Amazonas 602, en el Fraccionamiento Campo Bello, ó bien de manera directa en su domicilio, en calle Manuel Bonilla, número 207, en el Infonavit Jabalíes.