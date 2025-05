Resalta Obispo de Mazatlán que Papa León XIV se presentó como hermano de todos y servidor de todos

MAZATLÁN._ Tras pedir a Dios que el Papa León XIV sea principio y fundamento visible de la unidad de la fe y de la comunión, el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, Monseñor Mario Espinosa Contreras, resaltó que el cardenal Robert Prevost, al asumir su pontificado este domingo se presentó como hermano de todos y que quiere servir a todos.

“Hoy inicia el pontificado de su Santidad León XIV, era como un Papa electo y hoy fue como su toma de posesión, ante se llamaba la misa de la coronación porque efectivamente lo coronaban con aquella famosa tiara, que eran como tres coronas, pero Paulo VI lo suprimió, él fue el último que tuvo esa ceremonia y estando él en funciones lo suprimió porque la veía anacrónica y fuera de tiempo”, continuó Monseñor Espinosa Contreras.

“Y estableció Paulo VI que la manera oficial del inicio de los papas sería con la misa de inicio del ministerio petrino donde les entregan dos símbolos, les ponen el palio y les entregan el anillo del pescador, que son significativos, el palio es una cinta que se pone sobre la casulla y que tiene unas cruces y que significa que es el buen pastor y que también significa que él lleva la solicitud de las ovejas, la solicitud del rebaño, la solicitud de todos los seguidores de Cristo”.

Ejemplificó que ese símbolo con la imagen de la Sagrada Escritura del buen pastor que da a la oveja extraviada y la carga sobre sus hombros y en el caso del Papa simbólicamente le ponen la palia que significa que él va cargando a las ovejas para llevarlas a un lugar seguro, a pastos abundantes y a aguas cristalinas.

“Entonces recibió ese palio que también significa como Obispo de Roma y Buen Pastor de la Iglesia y también recibió el Anillo del Pescador con el cual se sellan los documentos oficiales y que quiere significar que él es garante de la fe, que es protector de la fe auténtica, que busca que se propague, que se anuncie y al mismo tiempo que sea realmente en el sentido del Evangelio, entonces ya recibió esos signos y ya es el Pastor Universal de todos nosotros, por eso hoy nos alegramos y pedimos por él”, expresó el Obispo de la Diócesis de Mazatlán.

“Y él tuvo en su homilía las claves de su servicio petrino, de su ministerio petrino, él se presenta como hermano, así lo dijo: yo soy su hermano que quiero ser su siervo, él quiere tener una actitud de hermano, de igualdad, de fraternidad porque en Cristo todos somos iguales, él no es superior a nadie ni se siente superior a nadie, sino en igualdad de circunstancias y de dignidad humana hijo de Dios igual a todos los seguidores de Cristo, fue muy hermoso que él haya dicho yo soy su hermano, no dijo yo quiero ser, sino yo soy, es decir, toda su vida ha luchado y ha buscado no sentirse superior ni sentirse jefe, ni sentirse prepotente, sino por el contrario un hermano igual a los demás”.

Incluso como lo decía el Papa Francisco, y soy pecador como los demás, continuó Monseñor Espinosa Contreras al oficiar la misa de las 9:00 horas de este domingo ante centenares de fieles, religiosos y religiosas en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción, en este puerto, donde pidió por León 14 en el inicio de su pontificado como lo hizo el Apóstol Pedro, el primero en estar al frente de la Iglesia católica en el mundo.

“Entonces el Santo Padre en esa clave se presentó hoy de ser hermano y eso nos debe invitar a nosotros igualmente a nunca sentirnos superiores a los demás, ni ver a los demás como más pequeños, más chicos, inferiores, y también como decía el Papa Francisco: si volvemos los ojos hacia abajo que sea para levantar al hermano que esté caído, no para sentirme que yo soy superior a él, sino para ayudarlo”, reiteró.

“Entonces fue esa hermosa clave que él dijo: yo soy su hermano y al mismo tiempo es su gran deseo y va ser su búsqueda, su opción fundamental: quiero ser siervo, quiero ser servidor, servidor especialmente enfatiza él, de la unidad, del entendimiento, de la armonía, de la fraternidad, entonces muy hermoso y también en eso nos da ejemplo a nosotros de que debemos buscar siempre unidad, un padre y una madre de familia lo que más deben buscar en sus hijos es que vivan unidos, que vivan entendiéndose, que vivan comprendiéndose, que vivan ayudándose”.

“Igualmente un maestro, alguien que está al frente de un negocio, de una empresa debe buscar que prevalezca un ambiente de armonía, porque es como mejor se vive y como mejor se trabaja, inclusive la Escritura dice que no hay felicidad mayor que la de vivir los hermanos unidos”, continuó.

Ya en entrevista el Obispo de la Diócesis de Mazatlán manifestó que el mundo está muy convulso, se vive una situación muy difícil, por una parte por la actitud de Estados Unidos que está poniendo aranceles o quiere poner aranceles a todo el mundo y en todas las relaciones comerciales y eso a todo mundo lo trae en alerta, pero por otra parte se tienen los conflictos bélicos que no cesan y que siempre están como amenazantes.

“Y de parte de la República Mexicana la inseguridad tan presente, la violencia tan actuante y pues es algo tremendo que se nos invita a que todos tratemos de ser más pacíficos porque la paz inicia desde una actitud personal buscando la buena relación con los demás y le respeto, al mismo tiempo viviendo la justicia, cuando se vive la injusticia se propicia la desigualdad y se propicia también muchas veces las agresiones y la violencia”, continuó Monseñor Espinosa Contreras.

“Entonces si el mundo es más igualitario, con oportunidades para todos, eso también favorece la paz y la seguridad y la ausencia de la violencia”.