Resalta Palacios Domínguez llegada de nuevos proyectos federales a Mazatlán

Los proyectos educativos, deportivos y culturales anunciados para Mazatlán, así como la continuidad de programas sociales y del subsidio a la energía eléctrica, fueron algunos de los resultados que destacó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez de la visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum a Sinaloa.

Afirmó que existe satisfacción por la presencia de la mandataria federal en la entidad y sostuvo que su informe permitió presentar los avances alcanzados por su administración y las acciones que se preparan para el Estado.

“Estamos muy contentos como sinaloenses de recibir a nuestra Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, quien ha demostrado que es una mujer de resultados”, comentó.

“Los sinaloenses la recibieron con mucho cariño y tenemos, sobre todo, su respaldo en temas de seguridad, que es una prioridad para nosotros aquí en Mazatlán”, añadió.

Entre los datos presentados durante el encuentro, Palacios Domínguez destacó que uno de cada tres habitantes de Sinaloa recibe algún apoyo mediante los programas del bienestar implementados por el Gobierno federal.

En el caso específico de Mazatlán, resaltó el anuncio de “México Imparable”, un proyecto que, de acuerdo con la Alcaldesa, funcionará como centro deportivo, educativo y cultural.

Además, mencionó la construcción de dos bachilleratos Margarita Maza, con los cuales se busca ampliar la oferta educativa y generar más espacios para estudiantes de nivel medio superior.

“Anuncia que vamos a tener aquí en Mazatlán ‘México Imparable’, que es un centro deportivo, educativo y cultural, donde también anuncia que vamos a tener dos bachilleratos Margarita Maza”, declaró.

Palacios Domínguez agregó que la Federación ha brindado apoyo al Municipio en proyectos relacionados con la movilidad y destacó la ampliación, durante un mes más, del subsidio aplicado por la Comisión Federal de Electricidad.

En este sentido, consideró que estas medidas representan un respaldo directo a las familias sinaloenses, particularmente durante los meses en los que aumenta el consumo eléctrico debido a las altas temperaturas.

Asimismo, la Alcaldesa subrayó el respaldo de Sheinbaum Pardo en materia de seguridad, al asegurar que se mantendrá la presencia de fuerzas federales en el municipio y continuará la coordinación con las autoridades estatales y municipales.

Palacios Domínguez agradeció el apoyo de Claudia Sheinbaum y de la Gobernadora Graciela Domínguez Nava, al sostener que los tres niveles de Gobierno trabajan conjuntamente para atender las necesidades de Mazatlán y avanzar en la recuperación de la tranquilidad.