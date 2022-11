$!Resaltan la identidad e historia de Sinaloa en la Expo Feria Artesanal, en Mazatlán

Mientras que representante de los artesanos indígenas de Sinaloa, Evaristo Leyva, dijo que quienes están en la Asociación de Artesanos Indígenas de Sinaloa están promoviendo su cultura, cosmovisión y costumbres, así como su lengua originaria para que no se pierda porque ha sido maltratada por la educación porque los maestros como no eran bilingües prohibían hablarla.

”Hoy damos gracias a las autoridades que hacen posible este tipo de eventos para darnos a conocer porque en los gobiernos anteriores no existíamos, éramos un cero a la izquierda, únicamente nos buscaban cuando era proceso electoral, ahí sí existíamos, una vez pasado ese proceso ya no existíamos, inclusive me atrevo a decir que un Gobernador de Sinaloa dijo que no había indígenas en Sinaloa, que equivocada estaba esta persona”, recalcó Leyva.