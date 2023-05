Las maestras eméritas recibieron de manos del Alcalde Édgar González Zataráin un reconocimiento y palabras de agradecimiento por el trabajo, compromiso y dedicación con la que ejercen su profesión que, mencionó, difícilmente se puede relatar en un evento.

El Alcalde reconoció también que la influencia del maestro no tiene límite, así como su huella es imborrable, pues aseguró que cada persona lleva en su memoria a más de algún profesor que fue especial para ellos.

“Esta profesión, de verdad y no son palabras, es una realidad, es de vocación, es algo que llegó a crecer tanto que no había espacio suficiente para todos aquellos que desean formarse como maestros y no era un asunto económico, no era un asunto por ser la provisión mejor pagada, por eso me refiero a que esto es una vocación y que es algo que sale de muy adentro de las maestras y los maestros”, señaló.

“Las dificultades por las que atraviesan los maestros de toda la vida, en lo económico, en lo administrativo, en su formación constante, en los planes de estudios están cambiantes, a través muchos años, que no terminan de poner rumbo, pues es parte de lo que también les exigen a los maestros”.

Para finalizar con este homenaje prosiguieron con la develación de la placa de las maestras galardonadas, que a partir de este 15 de mayo formarán parte de la historia y formarán parte de este memorial al maestro.

El evento, que se llevó a cabo en el Monumento al Maestro, ubicado en Avenida Miguel Alemán y la calle Rigoberto Lewis, dio inicio a las 8:00 horas.

En el acto estuvieron presentes la Síndica Procuradora, Claudia Magdalena Cárdenas Díaz; la regidora Francisca Osuna Velarde, Coordinadora de la Comisión de Educación del Cabildo; José Juan Rendón Gómez; Jefe de los Servicios Regionales de la Sepyc zona sur; y el Diputado federal, Juan Torres.

Además asistió personal del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, de Capitanía de Puerto, regidores, funcionarios municipales, personal de la Secretaría de Educación, así como familiares y amigos de las homenajeadas.