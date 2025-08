$!Resarcir el daño por despojo a familia no está sujeto a negociación: abogado por caso arroyo Jabalines

Resarcir el daño por despojo patrimonial a la familia López Somoza no está sujeto a negociación en el proceso que se sigue contra el desvío del arroyo Jabalines, advirtió Guillermo Quintana Pucheta, abogado defensor.

Quintana Pucheta dijo que se interpuso la denuncia por el supuesto desvío del arroyo Jabalines y otros supuestos seis delitos en contra de la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, la directora de Obras Públicas Cristina Ovalle Acosta, el subdirector de Maquinaria, Julio Díaz Garay, el Jefe de maquinaria Pedro Salazar Ayala, y el subdirector de Obras Públicas Martín Gallardo, por haber participado directa o indirectamente en las obras de reencauzamiento o desazolve.

“El objetivo es resarcimiento patrimonial, que en este proceso se han cometido diversos delitos es otra cosa y eso va ha tener sus consecuencias. Pero eso, no está sujeto a una negociación se cometieron delitos y tendrán que sancionarse de acuerdo a lo que dictamine el Juez. En esto que se ha cometido en este transcurso de este proceso legal, eso ya no es competencia legal, eso ya no es competencia nuestra”, dijo.

En conferencia de prensa, Eduardo Murrieta, apoderado legal de la familia y el abogado Guillermo Quintana, aclararon que luego de enterarse en voz de la Alcaldesa de Mazatlán Estrella Palacios que la Conagua les requirió resarcir el cauce desviado del arroyo Jabalíes y que además hay una respuesta del municipio, es una muestra de que está aceptando sí se hicieron las obras por lo cual se derivó la demanda civil de parte de la familia López Somoza, a quien le afectaron una parte de su terreno.