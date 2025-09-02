$!Rescata personal del Gran Acuario a tortuga golfina y la regresa al mar

MAZATLÁN._ El equipo de rescate de Vida Silvestre del Gran Acuario Mar de Cortés de Mazatlán, adscrito a la Dirección de Cuidado y Bienestar Animal, llevó a cabo con éxito el rescate y reubicación de un ejemplar de tortuga golfina (Lepidochelys olivacea), en coordinación con la Red de Atención a Ballenas Enmalladas y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. De acuerdo con un comunicado, el ejemplar fue reportado a través de la red, activando de inmediato los protocolos correspondientes.

Tras una operación conjunta de búsqueda, se logró localizar a la tortuga en el cauce de una obra en construcción, a un costado del Hotel Quijote Inn. La tortuga golfina se encontraba dentro de un canal estrecho perteneciente a la misma infraestructura, lo que dificultaba su movilidad. Gracias a la intervención del equipo veterinario del Hospital de la Fauna del Gran Acuario Mar de Cortés, el organismo fue rescatado y sometido a una valoración médica, determinando que se encontraba en buenas condiciones de salud. Posteriormente, fue reubicado en una zona segura de playa, donde regresó por sus propios medios al océano.