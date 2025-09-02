Mazatlán
Rescate

Rescata personal del Gran Acuario a tortuga golfina y la regresa al mar

Tras un reporte a la Red de Atención a Ballenas Enmalladas, el ejemplar fue localizado en el cauce de una obra en construcción, en la zona hotelera cercana al mar
02/09/2025
02/09/2025 17:51
MAZATLÁN._ El equipo de rescate de Vida Silvestre del Gran Acuario Mar de Cortés de Mazatlán, adscrito a la Dirección de Cuidado y Bienestar Animal, llevó a cabo con éxito el rescate y reubicación de un ejemplar de tortuga golfina (Lepidochelys olivacea), en coordinación con la Red de Atención a Ballenas Enmalladas y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

De acuerdo con un comunicado, el ejemplar fue reportado a través de la red, activando de inmediato los protocolos correspondientes.

Tras una operación conjunta de búsqueda, se logró localizar a la tortuga en el cauce de una obra en construcción, a un costado del Hotel Quijote Inn.

La tortuga golfina se encontraba dentro de un canal estrecho perteneciente a la misma infraestructura, lo que dificultaba su movilidad.

Gracias a la intervención del equipo veterinario del Hospital de la Fauna del Gran Acuario Mar de Cortés, el organismo fue rescatado y sometido a una valoración médica, determinando que se encontraba en buenas condiciones de salud. Posteriormente, fue reubicado en una zona segura de playa, donde regresó por sus propios medios al océano.

Con esta acción, el Gran Acuario Mar de Cortés reiteró su compromiso, la preparación y la vocación de servicio del equipo multidisciplinario, quienes trabajan por el bienestar y conservación de las especies marinas de la región.

