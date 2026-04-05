$!Rescatan a 22 bañistas en playas de Mazatlán durante el Sábado de Gloria

MAZATLÁN._ En el transcurso del Sábado de Gloria, elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático rescataron a 22 personas que presentaron dificultades para salir del mar, como resultado de nueve intervenciones realizadas en distintas zonas de playa de Mazatlán.

El comandante del grupo de salvavidas, Gustavo Espinoza, informó que entre los rescatados se encontraban 11 menores de edad, quienes, al igual que el resto de los bañistas, únicamente presentaron cansancio tras permanecer varios minutos intentando salir por su propio esfuerzo de corrientes de resaca.

Detalló que las maniobras de rescate se realizaron principalmente mediante nado y el uso de caneca, mientras que en un par de escenarios de extracción múltiple fue necesario el apoyo de unidades tipo Jetski para agilizar la atención y traslado a la orilla.