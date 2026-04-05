$!Rescatan a 22 bañistas en playas de Mazatlán durante el Sábado de Gloria

MAZATLÁN._ En el transcurso del Sábado de Gloria, elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático rescataron a 22 personas que presentaron dificultades para salir del mar, como resultado de nueve intervenciones realizadas en distintas zonas de playa de Mazatlán.
El comandante del grupo de salvavidas, Gustavo Espinoza, informó que entre los rescatados se encontraban 11 menores de edad, quienes, al igual que el resto de los bañistas, únicamente presentaron cansancio tras permanecer varios minutos intentando salir por su propio esfuerzo de corrientes de resaca.
Detalló que las maniobras de rescate se realizaron principalmente mediante nado y el uso de caneca, mientras que en un par de escenarios de extracción múltiple fue necesario el apoyo de unidades tipo Jetski para agilizar la atención y traslado a la orilla.
En cuanto a la presencia de “quemadores”, el personal desplegado en playas continuó brindando atenciones médicas básicas. Por tanto, las autoridades reiteraron el llamado a la población a respetar la señalización de banderas y ubicar zonas seguras antes de ingresar al mar, con el fin de prevenir incidentes.
El mismo sábado, el comandante de Bomberos Mazatlán, Saúl Robles, confirmó que ya se habían atendido a más de 80 personas con picaduras de “quemadores” desde que inició el operativo de seguridad de Semana Santa, por lo que la alerta se mantiene para todas las corporaciones rescatistas.