$!Rescatan a dos personas que cayeron a un canal en Real del Valle, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Además de las inundaciones en diversas zonas de Mazatlán, provocadas por las fuertes lluvias de la tormenta Ivo la noche del jueves, dos mujeres que cayeron a un canal en el fraccionamiento Real del Valle fueron rescatadas. También se rescató al conductor de un safari que con su unidad cayó a un canal cuyo cauce estaba a su máximo nivel en el fraccionamiento Hacienda del Seminario. Las fuertes lluvias acompañadas de actividad eléctrica fueron generadas por efectos de la tormenta tropical Ivo en el Océano Pacífico y el monzón mexicano.

Fue cerca de las 19:00 horas cuando comenzaron a presentarse las fuertes preocupaciones pluviales y a elevarse el nivel del agua en partes bajas de varias avenidas, por lo que de manera preventiva para que los carros no quedarán varados personal de la Policía de Tránsito Municipal cerró tramos de vialidades como Camarón Sábalo, Insurgentes, La Marina, Avenida Internacional, Cruz Lizárraga, entre otras, de acuerdo con lo que reportó la Coordinación Municipal de Protección Civil. Los diferentes cuerpos de rescate se activaron para brindar apoyo a la población que lo requiriera y el Instituto Cultural de Occidente fue habilitado como albergue por si se requería que alguna persona fuera trasladada a refugiarse en ese lugar. “Los elementos de Bomberos acudieron al reporte de un vehículo de los conocidos como safari que cayó en un canal pluvial en el Fraccionamiento Hacienda del Seminario, los rescatistas realizaron las maniobras necesarias para extraer la unidad del cuerpo de agua. El conductor se encuentra a salvo”, informó la Coordinación Municipal de Protección Civil en un comunicado de prensa enviado por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. “La sociedad civil también brindó apoyo a dos personas que cayeron al canal pluvial del Fraccionamiento Real del Valle, cuyo cauce estaba a su máximo nivel, afortunadamente las mujeres fueron extraídas y puestas sobre tierra firme”.