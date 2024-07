Tras varios reportes que recibió el personal de Centro de Bienestar y Control Animal (CEBICA) se monitoreó la situación de la perrita por varios meses, y por fin se logró el rescate y fue puesta bajo resguardo en un hogar temporal, por una persona que se ofreció a brindar el apoyo, porque la Dirección de Ecología no cuenta con un refugio para animales que están en peligro.

Al realizar el resguardo de la perrita se detectó que estaba en un área con falta de limpieza, amarrada y con lesiones en su cuerpo debido a las garrapatas que la habían provocado llagas, porque no era aseada por la persona que la tenía en su poder.

La persona que tenía a la perrita, por no acatar los apercibimientos que se le fueron entregados por inspectores de la Dirección de Ecología recibirá una fuerte sanción, con trabajo comunitario para que aprenda la lección que los animales merecen un trato digno.

La Dirección de Ecología hace un llamado a la ciudadanía para que reporte el maltrato y, abandono de perros y gatos, ya que debe haber responsabilidad cuando adoptan un animal, porque son un integrante de la familia que requiere de cuidados y atención.

El rescate masivo

El pasado 6 de junio de este año, 27 perros que se encontraban en completo abandono, descuido, desnutrición y crueldad animal, fueron rescatados en una vivienda de la Colonia Centro de Mazatlán.

En un comunicado, el Gobierno Municipal a través de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente, informó de este histórico rescate de 27 perros.

“Hay bastantes asuntos como el caso de la mañana, que fue histórico y honestamente de muchísima envergadura, por el tema que hay un aseguramiento de más de 27 perros ahí en la colonia Centro. Por qué no se había atendido esto antes, honestamente antes de nosotros, me refiero a hace un año siete meses, ignoro porque no se había hecho”, señaló.