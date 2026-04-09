Rescatan cría de delfín y hallan lobo marino sin vida en Mazatlán

MAZATLÁN._ Salvavidas de Mazatlán rescataron una cría de delfín en la Isla de Chivos y localizaron un lobo marino sin vida en Cerritos este jueves 9 de abril, atendiendo dos reportes de fauna marina.

El ejemplar vivo fue trasladado para valoración médica especializada.

A través de un comunicado, se informó que elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático brindaron apoyo a ambos ejemplares, tras recibir las alertas ciudadanas.

La rápida movilización permitió actuar en cada una de las situaciones reportadas en las playas del puerto.

La presencia de fauna marina en las costas de Mazatlán es habitual y la colaboración entre las autoridades y la ciudadanía es esencial para atender los casos de varamientos o animales en riesgo, se destacó en un comunicado.

La primera intervención se registró en playas de Cerritos, donde el reporte de un lobo marino en el oleaje movilizó a los salvavidas.

Al arribar al sitio, el personal confirmó que el mamífero ya no contaba con signos vitales.

Especialistas realizaron las diligencias correspondientes y determinaron su sepultura en el mismo lugar.

El segundo reporte ocurrió en playas de la Isla de Chivos. Una cría de delfín fue auxiliada por elementos salvavidas en coordinación con personal del Acuario.

El ejemplar fue trasladado de inmediato para recibir valoración médica especializada por parte de expertos.

Gustavo Espinoza, comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático, hizo un llamado a la ciudadanía.

“En caso de detectar alguna situación con fauna marina en playas, repórtenlo de inmediato a los números de emergencia o acérquense al salvavidas más cercano, a fin de brindar atención oportuna”, indicó.

La prontitud en los reportes facilita la intervención adecuada.