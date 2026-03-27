$!Rescatan cría de foca en Mazatlán y recibe atención especializada

MAZATLÁN._ Una cría de foca en estado delicado fue rescatada el pasado jueves 26 de marzo y llevada al Hospital de Fauna del Gran Acuario Mazatlán, tras ser hallada en Boca de Mármol.
La cría, un pinnípedo de 75 centímetros de longitud y cerca de 10 kilogramos de peso, se encuentra por debajo del rango esperado para su talla.
A su ingreso, presentó condición corporal baja, compatible con emaciación moderada a severa, y signos clínicos de deshidratación.
El ejemplar recibe atención veterinaria especializada y su pronóstico es reservado.
De acuerdo a un comunicado, el hallazgo de la cría de foca (Phoca vitulina) vivía en la zona de Boca de Mármol activó la red de varamientos local.
Pescadores de la zona alertaron sobre la presencia del ejemplar, una cría sola, lo que solicitó la intervención del equipo de rescate.
Este suceso se añade a otros varamientos recientes de mamíferos marinos en la región, como el de “Lola”, una pequeña hembra de lobo marino (Zalophus californianus) rescatada el año pasado por la misma institución.
El Hospital de Fauna Silvestre resguarda actualmente varios ejemplares de lobos marinos.
El compromiso por la conservación y atención de la fauna silvestre continúa activo en las costas del Mar de Cortés, indicó el Gran Acuario Mazatlán.
Tras recibir notificación oficial de la Profepa, el equipo especializado acudió al sitio para brindar atención inmediata.
El ejemplar fue trasladado al Hospital de Fauna Silvestre del Acuario, espacio que opera en colaboración con el Centro de Investigaciones Oceánicas del Mar de Cortés, A.C.
Actualmente, el animal recibe atención veterinaria especializada, que incluye procesos de rehidratación, alimentación y monitoreo constante.
El objetivo es evaluar su evolución, aunque su pronóstico se considera reservado a grave, dependiendo de la respuesta al manejo integral.
El Hospital de Fauna Silvestre, en conjunto con el CIO, mantiene su labor activa. La institución reafirma su compromiso con el bienestar animal y la conservación, adaptándose a los retos regulatorios.