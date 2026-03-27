$!Rescatan cría de foca en Mazatlán y recibe atención especializada

MAZATLÁN._ Una cría de foca en estado delicado fue rescatada el pasado jueves 26 de marzo y llevada al Hospital de Fauna del Gran Acuario Mazatlán, tras ser hallada en Boca de Mármol.

La cría, un pinnípedo de 75 centímetros de longitud y cerca de 10 kilogramos de peso, se encuentra por debajo del rango esperado para su talla.

A su ingreso, presentó condición corporal baja, compatible con emaciación moderada a severa, y signos clínicos de deshidratación.

El ejemplar recibe atención veterinaria especializada y su pronóstico es reservado.

De acuerdo a un comunicado, el hallazgo de la cría de foca (Phoca vitulina) vivía en la zona de Boca de Mármol activó la red de varamientos local.