Rescatan memoria histórica de los milicianos pardos de Mazatlán y su legado afrodescendiente

MAZATLÁN._ Como parte de las actividades de la Jornada de Derechos de las Personas Afroamericanas y Afrodescendientes en Sinaloa 2026, que se desarrolla del 25 de julio al 30 de agosto en Villa Unión, Wilfredo Yañez Espinoza presentó la ponencia “El cuerpo de milicianos pardos de San Juan Bautista en Mazatlán”, investigación enfocada en recuperar la memoria histórica de los grupos afrodescendientes que participaron en la organización social y militar de la región durante la época colonial.

Durante su exposición, el doctor en Historia destacó la importancia de visibilizar a personajes y comunidades que durante mucho tiempo quedaron fuera de los relatos oficiales de la historia nacional y estatal, pese al papel que tuvieron en la construcción de la sociedad.

En este sentido, explicó que su investigación surgió a partir del hallazgo de un expediente relacionado con los milicianos pardos de Mazatlán y su reglamento, documento que permitió abrir una línea de estudio sobre la presencia afrodescendiente en el Pacífico mexicano.

“Lo que quise priorizar fue fundamentalmente una cuestión, el visibilizar a este cuerpo de milicianos pardos, que si bien ha sido un tema recurrente en la historiografía colonial de toda la América Hispana, no figuraba este cuerpo de Mazatlán”, señaló.

El investigador recordó que este trabajo fue publicado posteriormente en una revista académica argentina y permitió incorporar a Mazatlán dentro de las discusiones históricas sobre las milicias pardas que existieron en distintas regiones de América durante el periodo colonial.

De tal forma, explicó que el objetivo de este tipo de investigaciones es dar voz a aquellos sectores que han sido considerados “subalternos” dentro de la historia, grupos que pocas veces aparecen en las narrativas oficiales.

“Buscar darles voz y luz a esos personajes subalternos, le llamamos en el ámbito académico, o marginales si quieren decirlo de esa manera, y que poco o prácticamente nada figuran en las historias nacionales, estatales u oficiales”, expresó.



Una presencia afrodescendiente más amplia en Sinaloa

Durante su participación, Yañez Espinoza aclaró que la existencia de milicias pardas en Mazatlán no fue un fenómeno aislado ni exclusivo de esta región, sino parte de una estructura más amplia que se desarrolló en distintos territorios de la América española.

Como ejemplo, mencionó que para 1750 existían cuerpos de milicianos en distintos puntos de la entonces intendencia de Sonora y Sinaloa, incluyendo Álamos, Culiacán, Mazatlán y Rosario.

“Para que no nos quedemos con la idea de la exclusividad. La conferencia tiene que ver con dos objetivos muy puntuales, dejar en claro que los acontecimientos históricos no tienen un sentido de exclusividad”, explicó.

El historiador indicó que el caso de los milicianos pardos de Mazatlán debe entenderse dentro de un contexto internacional de reorganización militar del imperio español, particularmente después de conflictos como la batalla de La Habana en 1762, que generaron cambios en los sistemas defensivos de las colonias.

Asimismo, citó investigaciones especializadas sobre las milicias pardas en la Nueva España y América Hispana, donde se documenta cómo las poblaciones afrodescendientes y afrolibres fueron incorporadas como fuerzas auxiliares dentro de los sistemas militares coloniales.



Recuperar la memoria afrodescendiente

La ponencia formó parte de una serie de actividades impulsadas para fortalecer el conocimiento sobre la historia afrodescendiente en Sinaloa y promover el reconocimiento de sus aportaciones culturales, sociales y políticas.

Yañez Espinoza reconoció la importancia de que este tipo de encuentros se realicen en Villa Unión, localidad con una relación histórica con la población afrodescendiente, y destacó el trabajo de la maestra Elizabeth Rentería Osuna, presidenta de la asociación civil Mujeres por la Inclusión y las Afrodescendencias en Sinaloa, por promover estos espacios de divulgación.

El especialista señaló que recuperar estos episodios históricos permite ampliar la visión sobre la conformación de las comunidades actuales y entender que la presencia afrodescendiente forma parte integral de la historia de Sinaloa y del País.

La jornada continuará con talleres, actividades culturales, proyecciones y espacios de reflexión hasta el próximo 30 de agosto, con el propósito de fortalecer la identidad y el reconocimiento de los derechos de las comunidades afrodescendientes en la entidad.