$!Rescatan y auxilian a familias tras fuertes lluvias en Mazatlán

Elementos de Protección Civil, Bomberos Mazatlán, del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Marina brindaron ayuda a familias afectadas por las lluvias registradas la madrugada de este miércoles en el puerto, acompañadas de actividad eléctrica y vientos. El operativo de apoyo y rescate estuvo encabezado por el titular municipal de Protección Civil, Óscar Roberto Osuna Tirado; el comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Mazatlán, Saúl Robles Chávez; en coordinación con los tres niveles de Gobierno.













Bomberos Voluntarios de Mazatlán desplegó a su Grupo de Aguas Rápidas e Inundaciones para atender las emergencias generadas por las precipitaciones, en coordinación con las otras dependencias de auxilio. Robles Chávez señaló que los trabajos se realizaron de manera conjunta con elementos de Protección Civil, el Grupo de Rescate Acuático de la Secretaría de Seguridad Pública y el propio Cuerpo de Bomberos, quienes permanecieron atentos a los reportes ciudadanos y a la vigilancia de los puntos con mayor riesgo de inundación.















Los elementos de apoyo recorrieron zonas y colonias afectadas, auxiliaron a familias y a conductores de vehículos que quedaron varados en varias vialidades. Se metieron en las zonas inundadas y llegaron hasta las familias afectadas para realizar evacuaciones y ayudar a cruzar vialidaes, como en el fraccionamiento Lomas de Juárez y en la colonia Ampliación de Urías. Durante la madrugada de este miércoles se registraron lluvias fuertes con un acumulado de 161 milímetros de precipitaciones en Mazatlán. Ante cualquier situación de emergencia, llaman a reportar al 9-1-1.