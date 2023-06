”Entonces se trata de ir cambiando no solamente la imagen de esta parte sino también ir agregándole a ustedes un espacio más confortable, ...así como vamos a empezarle a esta parte de Playa Norte de esta parte de la Ciudad vamos a iniciar la próxima semana con los accesos de playas desde Cerritos hasta acá, accesos de playas con baños incluidos, con regaderas incluidas, son accesos de playas que van a tener bien acondicionado todo el tema de los baños”.

Precisó que en el área del mirador de Playa Norte también se va poner una toma de agua a los pescadores porque utilizan el líquido para realizar sus labores, lo mismo que una toma de energía eléctrica porque ocupan electricidad cuando realizan alguna reparación a sus embarcaciones.

”El compromiso es que empecemos a trabajar, yo soy un aliado de los pescadores, quiero decirles que tengo muchos años trabajando con el sector pesquero, no me había tocado con ustedes, les soy sincero, pero nunca es tarde, hoy estamos con ustedes, yo fui presidente de la Comisión de Pesca del Congreso del Estado, Ramón Ruiz, que está aquí, que es nuestro amigo, estuvo conmigo en la Comisión de Pesca del Congreso del Estado en ese tiempo y me ha tocado apoyar mucho al sector pesquero”, reiteró el Alcalde.

”Vamos a ir viendo Ricardo poco a poquito, esto es infraestructura, pero ya vamos viendo en qué más les podemos ayudar, en qué otra cosa que nosotros podamos contribuir con ustedes”.

Correspondió al presidente de la Cooperativa Ribereños de Playa Norte, Ricardo Velarde Aguirre, agradecer la construcción de este mirador que ya lleva cerca de 5 años sin techo y lo utilizan los pescadores incluso para jugar dominó en momentos de descanso de sus actividades.

”Gracias por venir, y agradecerle al señor Presidente por la obra que se va realizar, agradecerle por el techo que va hacer, todos los pescadores estamos agradecidos”, continuó Velarde Aguirre.

Ya en entrevista recordó que a ese lugar también acuden algunos turistas a jugar dominó con ellos y otros más a ver el paisaje, algunos incluso antes llegaban a comer a ese sitio, pero ahora por falta del techo que les de sombra se van a otros lugares.