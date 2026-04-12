Rescate de minero en Rosario representa ‘una esperanza grande’: Diócesis de Mazatlán

MAZATLÁN._ El rescate de un segundo trabajador con vida en la mina Santa Fe, en Rosario, es una esperanza grande, expresó el Vicario General de la Diócesis de Mazatlán, Jaime Aguilar Martínez.

“Esta situación, del (minero) que acaban de rescatar, pues es una esperanza grande porque ha salido gracias a Dios con vida y gracias a Dios ahí las condiciones que tuvo le ayudaron”, señaló el sacerdote.

“Ciertamente a lo mejor todavía tiene que empezar a experimentar lo que ahí vivió, porque ya pasó por la alegría de ser rescatado que es enorme, pero ahora viene cómo enfrentar esto, porque no va ser tan fácil, ya uno empieza a pensar tantas cosas que le agobian en muchos aspectos y que ojalá que tenga una excelente ayuda”.

Aguilar Martínez recordó que recientemente el minero Francisco Zapata Nájera declaró que quisiera regresar al lugar para ayudar a los compañeros que buscan al trabajador que aún falta de ser localizado y rescatado.

“Creo que esto es un signo de esa esperanza; ojalá que los otros, este minero que aún se encuentra en la mina, pues ojalá que (tenga) la misma situación como la que tuvo este minero y ojalá pudieran rescatarlo con vida y sí, eso es excelente y grandioso”, continuó el Padre.

“Yo que de nuestra experiencia de fe estamos en las manos de Dios y es Él el que puede orientarnos y confortarnos ante esto... por la esperanza de este que acaban de rescatar, que fueron casi 14 días (que estuvo atrapado en la mina), entonces eso ya es una esperanza grandiosa, hay algo nuevo en eso, ojalá que esto también anime a los familiares de los otros mineros que todavía de encuentran ahí en la mina”.

Como se informó en su momento, el miércoles 25 de marzo se registró un derrame en la presa de jales que se encontraba sobre la mina Santa Fe, ubicada cerca de la comunidad de Chele, perteneciente a la sindicatura de Cacalotán, Rosario.

Los residuos ingresaron a los túneles donde se encontraban 28 trabajadores y 24 de ellos lograron salir, pero 4 quedaron atrapados.

Tras un intenso operativo de búsqueda, poco después de las 23:25 horas del domingo 29 de marzo fue localizado y rescatado José Alejandro Cástulo Colín, de 44 años, originario de Michoacán, quien fue trasladado en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana hacia el Hospital General de Mazatlán, donde fue dado de alta horas después.

Mientras que cerca de las 13:50 horas del 7 de abril fue localizado también con vida Francisco Zapata Nájera, originario de Durango, pero fue hasta poco después de las 10:00 horas del 8 de abril cuando se logró su rescate para ser trasladado en un helicóptero, también de la FAM, al Hospital General de Mazatlán, donde ya fue dado de alta.

Durante los primeros minutos del 8 de abril también se localizó un tercer minero, pero sin vida, por lo que su cuerpo fue extraído la tarde noche de ese mismo día para trasladarlo a las instalaciones del Servicio Médico Forense en Mazatlán.

Este sábado, el trabajador fue identificado como Abraham Aguilera, originario de Guanajuato..

Actualmente sigue sin ser localizado ni rescatado el cuarto trabajador minero que quedó atrapado tras el derrame de jales o residuos mineros.