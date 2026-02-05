Reservaciones de hoteles para Mazatlán aumentan para segundo fin de semana largo

Mazatlán reporta un 75 por ciento de reservaciones en hoteles para el segundo puente largo del año para el fin de semana del 16 al 19 de marzo.

La expectativa es que después de Carnaval, ese fin de semana será positivo, siempre y cuando se mantengan operativos en carreteras, estimó el hotelero José Ramón Manguart Sánchez.

De acuerdo con el calendario escolar, el segundo puente del año del 16 al 19 de marzo será otro aliciente para la industria de servicios de Mazatlán, que pese al escenario adverso mantiene su atractivo para el mercado de viaje regional, en fechas como el Carnaval y los puentes escolares, destacó el presidente de la Asociación de Hoteles Tres Islas.

“Sí, para ese puente debemos andar en niveles de un 75 por ciento que viene siendo el segundo fin de semana largo, conforme a lo establecido en el calendario escolar”, detalló.

El hotelero agregó que es un puente que siempre le ha dado buenos resultados a Mazatlán, así que de acuerdo a los registros de los centros de hospedaje a la fecha, hay buen indicador.

“Estamos confiados en que este proceso que todos los días estamos a trabajar, precisamente para impulsar más hasta que se mantenga vigente, este y sobre todo poder seguir ganando la confianza, este y sobre todo en el mercado económico del norte”.

Gracias a los operativos de seguridad que se han implementado en las carreteras se recupera la confianza en viajar a Mazatlán en fines de semana y fechas especiales como Carnaval, sostuvo el empresario.

“En el sentido pues de que gracias a los operativos que se han implementado en las carreteras, eso nos genera una confianza en que la gente pueda hacer sus trayectos de ciudades de origen hacia Mazatlán sin contratiempos”.

Y comentó que para el caso de los operativos de seguridad para el Carnaval anunciados, se mantendrán para el puente largo.

“Ya se anunciaron los operativos de Carnaval y seguramente estos operativos seguirán en el puente. Entonces, es lo que hemos visto pues que han empezado reservaciones con más anticipación que el año pasado. Así, es un indicador de que continúen, que no se queden nada más en fechas especiales los operativos”.

Manguart Sánchez, resaltó que el parteaguas fue el Carnaval del año pasado con saldo blanco y que por lo mismo los viajeros se decidieron a salir.

“Gracias a eso y al saldo blanco que se tuvo en Carnaval de 2025, la gente tomó esa confianza para venir en Semana Santa, Pascua y posteriormente lo que viene siendo el verano. Y ahorita estamos en esa misma sintonía lograr tener un carnaval exitoso, este sin duda va a sembrar la confianza para que la gente siga volteando al destino en Semana Santa y de Pascua también”.

Por la experiencia que tiene en la industria, estimó que lo que suceda también en estas fechas impacta en el periodo del verano.

Entonces, sostuvo, este indicador de que ya la gente está reservando es muy positivo.

“Es propositivo, afortunadamente la gente siempre le ha mostrado lealtad hacia el destino y seguimos en ese proceso de recuperación de confianza”.

Expuso que para el fin de semana largo, el segundo del año, están reservando de lugares del Bajío, Sonora, Coahuila, Durango, Ciudad de México, Monterrey y mucha gente de Culiacán, de Los Mochis, Hermosillo y Chihuahua.

También habló del segmento que está generando los nuevos vuelos con mercados naturales.

“Ahora con la conectividad aérea el tema de Aguascalientes, de Querétaro, obviamente Ciudad de México y para Monterrey que son claves de mercados naturales importantes para Mazatlán, esos que permanentemente le han abonado al destino y seguramente sí va a ser”.