Residuos sólidos se han convertido en un problema muy grande que afecta coladeras y drenajes de Mazatlán: Conselva

MAZATLÁN._ Las grandes cantidades de residuos sólidos y demás basura que llegan a las coladeras y drenajes de la ciudad, se han convertido en un serio problema tanto para la Jumapam como para los ciudadanos que sufren inundaciones en sus colonias, opina Sandra Guido, directora Ejecutiva de Conselva.

Durante el evento ‘Picnic en el río”, la ambientalista declaró que el impacto de estos desechos ha sido fatal para la condición de Mazatlán; por lo que anima a las familias a realizar acciones de conciencia sobre como tirar la basura correctamente y no en las calles.

“Ha sido tremendo (el impacto de los residuos sólidos), o sea, recordemos que en la ciudad está toda esta basura que llega a coladeras, que tapa nuestros drenajes y que es un problema muy serio con el que Jumapam lucha todos los días, lo cual es súper importante”, señaló Sandra Guido.

“Se acerca la época de lluvias y cada vez es más importante que no tiremos la basura; no se trata de qué barramos, es que no la tiremos, es que hagamos todo este trabajo ciudadano, ya que no solamente es conciencia, es acción de conciencia. Debemos entender que no se van a limpiar las calles así como así, sino con acciones ciudadanas para poder evitar que la basura llegue a coladeras”.

Reiteró que es muy importante conocer a dónde llegan los desechos después de tapar los drenajes, ya que toda esa contaminación actualmente recae a los esteros y al mar. Además, invitó a sumarse a la jornadas de limpieza para ir creando una conciencia de aseo en los más pequeños.

“No podemos seguir pensando que esto debe continuar ni que va a continuar; tenemos todo para evitarlo, tenemos un servicio de acción limpia, todo depende de que nosotros empecemos así, y el ejemplo perfecto fue hoy con la limpieza en la que había varias familias participando. Entonces, el niño que participó aquí y los demás que estuvieron limpiando, hacen que ya se empiece a sentir que estas son acciones ciudadanas para evitar que la basura siga llegando a nuestros ríos y a nuestros mares”.

MANGLARES CONTINÚAN REPLETOS DE BASURA

Sobre el caso de los manglares y las cantidades de basuras que existe en ellos, Sandra Guido mencionó que a pesar de las constantes limpiezas que se hacen en estas áreas, la basura no disminuye jamás; lo que demuestra que todavía hay mucho trabajo que hacer por estas zonas protegidas de Mazatlán.

“En los manglares pega un poco más esta contaminación porque ahí se atora la basura, y porque en el caso de Mazatlán es muy evidente, pues los Manglares atraviesan zonas que están con mucha población, entonces es impresionante las toneladas que se recolectan. Por ejemplo, el CBTIS 51 hace poco hizo una brigada de saneamiento en el Estero del Infiernillo y fue increíble todo lo que se sacó en una hora”.

“Ves la situación y dices: ¿cómo llega la basura a estos sitios? ¿cómo es que se atora en todas las raíces de los manglares? es impresionante. Somos de verdad una sociedad que no ha avanzado en este sentido, es mucha más la basura que tiramos a la calle que la que se recolecta. La verdad vemos que falta mucho trabajo por hacer todavía”.