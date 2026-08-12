$!Resiente Mazatlán efectos de inseguridad en turismo y economía: Nadia Vega

La inseguridad que atraviesa Mazatlán no solamente mantiene preocupadas a las familias, sino que comienza a generar consecuencias en la economía, el turismo y la imagen del destino, advirtió Nadia Vega Olivas, dirigente del Partido Acción Nacional en Mazatlán. Tras su reciente reincorporarse a sus actividades al frente del Comité Directivo Municipal del PAN en el puerto, luego de permanecer alrededor de tres meses alejada por motivos de salud, Vega Olivas señaló que el puerto enfrenta un escenario complicado en el que convergen la violencia, las dificultades económicas y el deterioro de los servicios públicos.

La dirigente del PAN, consideró que, aunque Mazatlán mantiene una importante actividad turística, ésta no necesariamente se está traduciendo en mejores condiciones para todas las familias, mientras sectores relacionados con el comercio y los servicios enfrentan las consecuencias de la situación actual. “Durante los últimos meses hemos visto cómo se ha agravado y cómo nuevamente las familias viven con miedo. Mientras los hechos delictivos aumentan, la respuesta de los gobiernos de Morena parece reducirse a anunciar más operativos, más elementos y nuevas acciones de seguridad. Pero los ciudadanos necesitan mucho más que anuncios, necesitan resultados”, comentó. La líder de Acción Nacional local sostuvo que la violencia repercute directamente en quienes dependen del turismo, el comercio y la buena imagen del puerto, por lo que consideró necesario que las autoridades implementen una estrategia integral basada en inteligencia, prevención y coordinación entre los diferentes niveles de gobierno.

“Los mazatlecos merecen salir a trabajar, estudiar, emprender, divertirse y convivir. La violencia no solamente pone en riesgo la actividad de las personas, también afecta directamente la economía de miles de familias que dependen del turismo, del comercio y de la buena imagen de nuestro puerto”, declaró. Asimismo, cuestionó además los recientes despliegues de elementos de la Guardia Nacional por la zona turística, particularmente un recorrido de numerosas unidades por la Avenida del Mar, al considerar que este tipo de acciones no necesariamente generan mayor seguridad para la ciudadanía. Además, mencionó que la presencia de las fuerzas de seguridad debería concentrarse en las colonias y sectores donde se requiere vigilancia permanente, en lugar de realizar despliegues que pueden ser percibidos como demostraciones de fuerza. “Parecía una caravana. No encuentro otra intención de estar cuatro patrullas juntas más que el hecho de que esté sucediendo algún acto delictivo. De otra forma, técnicamente era un paseo de los soldados ahí en la Avenida del Mar”, manifestó.