Resienten desarrolladores de Mazatlán cautela de compradores en el último trimestre del año

MAZATLÁN._ Desarrolladores inmobiliarios resienten cautela de compradores en el último trimestre del año por los hechos recientes que afectan las ventas, admitió Carlos Ricardo Rivera Vega, presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios.

Los desarrolladores inmobiliarios de Mazatlán ven complicado el cierre de año por los recientes hechos de desapariciones forzadas, afectando la imagen del destino al exterior y generando la caída de la compra en el último trimestre del año, describió Carlos Ricardo Rivera Vega.

“Pues está complicado, la verdad está complicado el cierre de año, nos ha afectado de alguna manera la percepción que se tiene ahorita de Mazatlán, es una realidad y si nos ha disminuido la actividad en este último periodo del año con los hechos recientes si ha habido una percepción que clientes de afuera que se han mantenido al margen de tomar una decisión por no decir que hay ventas que se nos han caído”.

No obstante, el dirigente empresarial no pierden la esperanza que la cautela mostrada por los compradores desaparezca pronto, como ha ocurrido en otros periodos difíciles.

“Sabemos que vamos a recuperar de alguna manera esa situación, se está trabajando en ello, tengo confianza que ya el gobierno y las autoridades logren resolverlo y la percepción que estamos teniendo ahorita que no es la mejor cambie”.

Rivera Vega agregó que a pesar de lo que está ocurriendo, los turistas siguen viajando a Mazatlán.

“Platicando con amigos que están en la hotelería me dicen que no les han cancelado las reservas, entonces tenemos confianza que es un paso que vamos a superar pronto y pues se espera para fines de año, por lo que se sabe también de clientes que vienen a pasar el fin de año y todo, pues creemos que vamos a poder cerrar con mejores números”.

Se dijo consciente de que como sector están en vías de aportar con un plan promocional del destino que tanta falta le está haciendo actualmente.

“Pues nosotros desde nuestra parte estamos buscando hacer lo nuestro y si con el gobierno podemos hacer una alianza con mucho gusto, eso tratamos de que no dejemos las cosas esperando que todo lo resuelva el gobierno y tampoco que nosotros solos hagamos las cosas, pues también hace falta hacer esa alianza entre gobierno y sector privado”, se mostró a favor de las alianzas.

Mientras tanto, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios Turísticos (ADIM) de Mazatlán celebrará este miércoles el XVIII aniversario de fundación con la presencia de autoridades, miembros fundadores y representantes del sector, quienes han sido parte fundamental del organismo empresarial.