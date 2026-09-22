Resienten pulmonías baja de turismo en septiembre

Luego de registrar durante el verano un repunte de hasta 85 por ciento en la demanda, el sector de pulmonías enfrenta nuevamente una baja en septiembre, con una actividad que actualmente se encuentra entre 40 y 50 por ciento, informó Luis Mariano Ortega Vizcarra, dirigente de la Alianza y Sindicato de Pulmonías de Mazatlán.

El dirigente señaló que los últimos dos años han sido complicados para el transporte turístico, aunque la temporada vacacional representó un respiro para el sector, incluso por encima de las expectativas que tenían ante el contexto de inseguridad que atraviesa Mazatlán.

“Esta temporada de verano fue una buena temporada para nosotros, lejos de los números que solíamos tener, pero ya de alguna manera los indicadores marcan un ligero repunte”, comentó.

Dijo que septiembre ha resultado complicado para la economía local y que tampoco se registró la recuperación de turismo de fin de semana que anteriormente ayudaba a reactivar la actividad.

Ortega Vizcarra consideró necesario que prestadores de servicios, autoridades y organismos del sector turístico trabajen en una estrategia conjunta para recuperar la afluencia de visitantes.

Señaló que la seguridad continúa siendo uno de los principales factores que afectan la actividad, aunque reconoció los operativos y la presencia de elementos de seguridad en Mazatlán.

“Falta que esa estrategia traiga como resultado la pacificación de Mazatlán, la tranquilidad en las carreteras, en nuestra zona rural, para que la gente se atreva, se anime a venir como venía antes, con familia y a disfrutar del puerto”, expresó.

El dirigente indicó que los pulmoneros también han tenido que modificar sus horarios debido a la reducción de actividad durante la noche. A partir de las 22:00 horas, dijo, disminuye considerablemente la circulación de personas y la mayoría de las unidades debe retirarse.

“Ya hace dos años perdimos prácticamente la vida nocturna que solíamos tener en Mazatlán y que generaba también mucha fluidez en la economía”, señaló.

La menor demanda también ha provocado que entre 50 y 60 pulmonías, de unas 300 que agrupa la organización, permanezcan detenidas por problemas mecánicos, falta de ingresos para mantenerlas o porque algunos choferes ya no consideran al sector como una alternativa para generar ingresos.

Ortega Vizcarra recordó además el impacto que tenía la presencia del Mazatlán FC en la actividad turística. Explicó que durante los partidos la demanda de pulmonías podía subir hasta 80 o 90 por ciento, debido a los visitantes nacionales que llegaban los viernes y permanecían durante el fin de semana.

“Nos traía prácticamente la reactivación del puerto cada 15 días los fines de semana”, sostuvo.

Añadió que los encuentros también representaban una forma de promoción de Mazatlán a nivel nacional, al proyectar al puerto como sede de partidos de la Primera División, por lo que lamentó ya no contar en el puerto con el equipo de futbol profesional.