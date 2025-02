Resienten taxistas de Mazatlán caída de servicio durante las noches

La poca llegada de turismo al puerto y el miedo de las personas por salir a la calle en horario nocturno, ha ocasionado que los taxistas registren un descenso en sus servicios de hasta el 70 por ciento después de las 20:00 horas, confirma el secretario general de Ecotaxis Verdes, Ramón Guevara.

Señaló que ante la escasa cantidad de clientes, tanto locales como foráneos, los choferes de taxis prefieren terminar sus rutas temprano para evitar el gasto de gasolina; todo originado por el ambiente de inseguridad que se vive en todo el Estado desde hace meses.

“En Ecotaxis Verdes la gran mayoría del trabajo es para la ciudadanía, y pues nos ha mermado demasiado esta situación; en la noche a partir de las 8 o 9 de la noche baja hasta un 70 por ciento nuestro trabajo, al igual que las unidades, ya que tenemos que parar a falta de trabajo por la situación que estamos padeciendo actualmente, que esto de la inseguridad que nos aqueja a todo el Estado”, declaró Guevara Figueroa.

Señaló que ninguno de los choferes de taxis Verdes han sufrido algún percance o asalto en las calles, aunque sí reitera su preocupación por la nula actividad que hay de noche en bares, discotecas o restaurantes, que en otros tiempos lucían a reventar.

“Gracias a Dios, no hemos tenido ningún percance en asaltos. No nos ha pasado nada sobre ese tema (inseguridad), lo único que adolecemos es que Mazatlán queda escueto cuando antes Mazatlán no dormía. Hoy prácticamente se vuelve una ciudad fantasma después de las 11, 12 de la noche, un malecón solo, bares solos, prácticamente está desértico, y pues eso es lo que nos ha golpeado mucho”.

Agregó que dentro del sindicato de Ecotaxis Verde continúan trabajando por todas las periferias de la ciudad sin ningún problema, e incluso siguen ofreciendo el servicio las 24 horas del día, aunque sí cuentan con algunas recomendaciones para evitar esta situaciones.

“Simplemente los mismos compañeros que estamos aquí, pues, ya tienen la bastante experiencia con estos asuntos, aunque, como dicen, al mejor al cocinero se le va la cebolla entera; así que las recomendaciones son que vean bien a los posibles clientes, que prácticamente los escaneen por todo el camino. Pero como está bajo el servicio, pues, a veces tenemos que levantar de todo para poder llevar un pan a nuestra casa”.