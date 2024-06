La investigación que realiza el Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Mazatlán a la directora del Instituto Municipal de las Mujeres, Emma Rodríguez Choreño, acusada por la comunidad trans de realizar comentarios transfóbicos, ya está para resolución en los próximos días, informó el Alcalde Édgar González Zataráin.

“No se ha resuelto, yo acabo de platicar con el titular del Órgano sobre este tema, me dice que ya está para resolución, que ya está en proceso de resolución, yo creo que en estos próximos días ya sale la resolución, quizá esta semana, eso es lo que él me dice, es un tema que trae él y que en lo particular yo me voy a esperar nada más a en cuanto me entregue el resolutivo”, añadió González Zataráin.

A pregunta expresa por lo comentado por integrantes de la comunidad trans de que si no se cumple su demanda de despido de la titular del Immujer, en la marcha del 22 de junio del Orgullo Gay y la Diversidad Sexual realizarán algunas acciones, el Presidente Municipal dijo estar enterado de que quieren hacer algunas acciones, pero que tienen el derecho de hacerlo.

“Igual nosotros siempre hemos dicho que respetamos su derecho a la protesta, nosotros llevamos un procedimiento, no estamos en una defensa a ultranzas de la directora, estamos procediendo con un proceso precisamente, ella tiene también su derecho a defenderse y obviamente con ese derecho a defenderse que quede ya definido el resolutivo del Órgano Interno”, reiteró el Alcalde.

Añadió que no lo incomoda que protesten contra él en la marcha del próximo sábado si no se resuelve este caso antes de esa fecha, porque lo malo sería que no lo estuvieran atendiendo, es como cuando se sanciona a un policía se tiene que llevar un procedimiento, lo más que uno quisiera es no salir de un problema y meterse en otro.

“Yo no voy a actuar atropellando los derechos de ella por resolver un problema, que el procedimiento lo lleven los órganos, para eso se construyeron esos órganos internos, entonces si no les damos funcionalidad y hacemos una especie de decisiones del Alcalde hasta que haya una especie de decisiones a ultranzas del Alcalde y no utilizar a los órganos está peor, el proceso va caminando y ya que salga el resolutivo entonces veremos”, continuó González Zataráin.

“Ni nos vamos a dejar presionar porque no es la forma, no son las formas”.

Manifestó que sí acudirá a la marcha del próximo sábado, a menos de que los organizadores digan que no acuda no irá, pero hasta el momento cuenta con la invitación para asistir y no le han dicho lo contrario.

“Pero si ellos se sienten incómodos no hay ningún problema nosotros en lo particular, es por solidarizarnos y sobre todo en el tema este que sucedió iniciamos un proceso y porque obviamente el resolutivo de si es violatorio o no (los comentarios de la titular del Immujer) yo no lo determino, lo determina el Órgano Interno”, reiteró González Zataráin.