MAZATLÁN._ Luego de que el Congreso del Estado reprobó nuevamente la cuenta pública 2021 de Mazatlán, el Alcalde Édgar González Zataráin dijo que se tienen que resolver las observaciones que hace la Auditoría Superior del Estado para que ya no sigan apareciendo en los próximos años.

”Mientras no resuelvas esa etapa del todo te va seguir apareciendo esa alerta y si nosotros en esta etapa no lo resolvemos en la cuenta del 2022 va aparecer igual, o sea, la del 2021 y 2022 va a aparecer igual porque finalmente hay que resolverlo, y si no lo resuelves en el 2023 pues te va aparecer también en el 2023”, expresó.

”Dentro de las observaciones que te hace la Auditoría Superior del Estado, una de las principales tiene que ver con los pasivos sin fuente de pago, un motivo para que el Congreso rechace la cuenta pública, entonces ese sigue apareciendo; hay otros elementos más que tienen que ver con obras sin los expedientes debidos, adecuados, la no licitación en algunas obras, es decir, demasiada adjudicación directa en algunas obras”.

González Zataráin precisó que es válida la adjudicación directa en algunas obras porque a veces se ocupan de urgencia, pero siempre y cuando estén dentro del reglamento, que no se pasen del límite, del monto económico establecido para licitarse.

“Pero en algunas cosas que se hicieron que no eran válidas, que estaban por encima de los montos, eso como temas principales, hay muchos más, pero tienen que ver esos, hay que quitarle esa parte, hay que limpiarla, hay que trabajar mucho el resolver, solventar cuantas públicas no solamente del 2021, sino del 2019, 2019, 2017 hasta el 2016, hay cosas ahí que hay que solventar de las cuentas públicas”, señaló.

Esa es una tarea que se tiene que solventar y esté quien esté como Alcalde lo tiene que hacer aunque los casos no hayan sucedido en su administración, sostuvo.

Por ello, dijo que se realizará una reunión en un área del Congreso del Estado, a la que se invitará a funcionarios municipales del área respectiva y a regidores para ir viendo las observaciones que se tienen a las cuentas públicas del 2016 a la fecha e irlas subsanando y aunque posiblemente no alcance su administración para ello, se irá avanzando en ese sentido.