Respalda Canirac Mazatlán el ejercicio libre del periodismo y expresa solidaridad con Sheila Arias

Después de las recientes amenazas en contra de la periodista Sheila Arias, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Mazatlán se pronunció solidaria con la comunicadora y a favor del ejercicio libre, profesional y responsable del periodismo.

Destacando la importancia del respeto mutuo entre los distintos sectores de la sociedad, la Canirac emitió un comunicado en el cual reconoció el papel esencial que desempeñan las y los comunicadores en la vida pública y democrática del país.

A través del comunicado firmado por el presidente de Canirac en Mazatlán, Erick Mandujano, el cual se compartió en sus redes sociales, el organismo empresarial destacó que la labor periodística es fundamental para informar a la sociedad sobre asuntos de interés general, siempre que se realice con base en fuentes abiertas, métodos profesionales y un compromiso ético con la veracidad.

“La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Delegación Mazatlán manifiesta su respaldo al ejercicio libre, profesional y responsable del periodismo, reconociendo el papel fundamental que desempeñan las y los comunicadores en la vida pública, al informar sobre temas de interés general con base en fuentes abiertas y procesos profesionales”, apuntó.

“En ese sentido, expresamos nuestra solidaridad con la periodista Sheila Arias, así como con todas y todos los reporteros que diariamente realizan su labor en un entorno que exige rigor, responsabilidad y apertura al diálogo”.

Canirac Mazatlán destacó que, como sector productivo, reconocen que la información, el análisis y el debate público forman parte natural de una sociedad democrática, por lo que consideró indispensable que cualquier diferencia de opinión, enfoque o interpretación sea atendida a través de los canales institucionales, privilegiando así el diálogo respetuosos y el ejercicio del derecho de réplica conforme la ley.

Asimismo, aclaró que no mantiene una postura en contra de personas, proyectos o inversiones específicas, reiterando su compromiso con el desarrollo económico de Mazatlán a través de la inversión responsable y el crecimiento ordenado del municipio.

En este sentido, señaló que dichos objetivos son compatibles y complementarios con la libertad de expresión, así como la comunicación abierta y el acceso a la información, elementos clave para generar confianza social.

“Creemos firmemente que el respeto mutuo entre los distintos sectores-empresarial, periodístico, social y gubernamental fortalece la confianza, la estabilidad y el desarrollo de nuestra comunidad”, se puede leer.

En este contexto, Canirac Mazatlán hizo un llamado a privilegiar el entendimiento, la legalidad y el diálogo como vías para la resolución de diferencias, por lo que reiteró su convicción de que una prensa libre y responsable, contribuye de manera directa a la construcción de una sociedad más informada, participativa y democrática.

Además, refrendó su disposición de mantener una relación respetuosa y abierta con los medios de comunicación en beneficio del desarrollo y la convivencia armónica del puerto.



DATO

Las amenazas directas y mensajes intimidatorios fueron recibidos por la periodista Sheila Arias luego de la publicación de información relacionada con un proyecto inmobiliario y turístico que se contempla desarrollar en Playa Cerritos, tema de interés público por sus posibles implicaciones sociales, urbanas y ambientales.

El hecho encendió alerta entre el gremio periodístico y diversos sectores de la sociedad al tratarse de un intento de inhibir el ejercicio informativo mediante la intimidación.

Ante esta situación, la comunicadora presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado, así como una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, con el objetivo de que se investiguen los hechos y se garantice su integridad y el libre ejercicio de su labor periodística.