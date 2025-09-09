Respalda Coordinadora Estatal para la Vivienda Digna a titular de la CEDH tras acusaciones en su contra

Tal y como se hizo en Culiacán y otras entidades del estado, activistas y miembros de la Coordinadora Estatal para la Vivienda Digna, mostraron su total apoyo hacia el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa, Óscar Loza Ochoa, luego de las acusaciones y protestan que se han interpuesto en su contra.

Arturo Cázares, representante de la Coordinadora en Mazatlán expresó en rueda de prensa que su postura es favor de Loza Ochoa, debido al gran apoyo que ha mostrado con los grupos vulnerables en el pasado, ya que sienten que es una campaña de desprestigio por parte de algunos grupos.

“Nosotros como Coordinadora Estatal por la Vivienda y reservas territoriales, sabemos que Loza Ochoa tienen más de 50 años luchando precisamente en el ámbito de los derechos humanos, apoyando a la gente en sus problemas y en sus demandas más sentidas. Él no es alguien que llegó por un sueldo, alguien que llegó por una posición, sino una persona que ha estado luchando durante muchos años y se ganó el lugar”, expresó Cázares Medina.

“El maestro ha estado actuando de manera correcta en su trabajo y obligación, pero vemos que desde el inicio llegaron personas a agredirlo verbalmente, a tratar de desestabilizar, de que no se le nombrara como presidente de CEDH y continúan hasta la fecha agrediéndolo constantemente y hasta tomando sus oficinas”.

Agregó que durante una reunión pasada, una persona se sintió ofendida y amenazada por algún comentario de Óscar Loza; y aunque este ya ofreció disculpas por el malentendido, un grupo encabezado por la persona que acusa se ha dedicado a desprestigiar y seguir los pasos del hombre para dañar su imagen.

“Lo que pasó es que hubo una persona que se llamó amenazada. Y sin embargo, a pesar de le han pedido disculpas y aclaramiento de los hechos, continúa sin escuchar, sin entender y al maestro lo persiguen por todo el estado de Sinaloa, agrediendo en todos sus eventos, llegado hasta hacer una huelga de hambre”.

Sobre por qué creen que llegan estos señalamientos contra el dirigente de CEDH, los activistas mencionaron que estos grupos buscan quitar a Loza Ochoa del cargo debido a que no este no se alinea a peticiones externos. Es por eso que lo acosan en los diferentes eventos a los que asiste.

“Nosotros creemos que esto es un posible plan de alguien que se siente o se sintió agraviado en tiempos pasados, posiblemente, con alguna de las luchas que él realizó y que hoy ve la oportunidad de golpetearlo y le quiten precisamente el cargo en los Derechos Humanos; es de decir, buscan que se lo quiten por separación”.

Cázares declaró que son otros activistas como Julio Heras y Yesenia Rojo, los que se han encargado de iniciar y desarrollar este golpeteo contra el dirigente; siendo un caso parecido al que llevaron a cabo en su momento contra el ex Alcalde Jesús Estrada Ferreiro, a quién terminaron desaforando.