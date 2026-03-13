Respalda Estrella Palacios decisión de Claudia Sheinbaum sobre un Plan B en la reforma electoral

Tras la negativa de la Cámara de Diputados para aprobar la reforma electoral, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó un Plan B en el que buscaría reducir el número de legisladores y regidores en los estados y municipios del País, una propuesta que respalda la Alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios.

Tras ser preguntada por su opinión al respecto, mostró su apoyo a las ideas y decisiones que impulsa Sheinbaum Pardo, señalando que siempre son en beneficio del País, por lo que acatarán con solidaridad lo que se indique desde la capital.

“Bueno, pues apoyo total para nuestra Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum. Sabemos que es para avanzar en todos los temas que se tienen de la reforma electoral y por supuesto que nuestra postura es de total apoyo a la Presidenta”, dijo Palacios Domínguez.

Señaló que no estaría en contra en caso de que se llegara a reducir el número de regidores en los gobiernos municipales; sin embargo, recalcó que hay que esperar a que se llegue a plasmar completamente el llamado Plan B de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

La propuesta de reforma electoral fue rechazada en la Cámara de Diputados con 259 a favor y 234 en contra, lo que no les permitió tener una mayoría calificada para darle luz verde. En tanto, la reforma de Sheinbaum buscaba reducir en 25 por ciento el financiamiento a los partidos y recortar su tiempo en medios para propaganda electoral.