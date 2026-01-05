Respalda Estrella Palacios postura de la Presidenta Claudia Sheinbaum sobre la invasión de EU a Venezuela

Después de la operación que llevó a cabo Estados Unidos en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro, la Alcaldesa Estrella Palacios declaró que respalda la postura de la Presidenta Claudia Sheinbaum y el Gobierno de México contra cualquier invasión e intervención de un país extranjero en asuntos internos de otras naciones.

Manifestó que su opinión es clara y firme ante la autodeterminación de los pueblos y el derecho internacional; mientras que también apoyó la política que lleva Claudia Sheinbaum con los Estados Unidos, principalmente basada en el respeto y la cooperación.

“Como ya lo ha dicho nuestra Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, la posición de México frente a cualquier forma de intervención es firme, clara y fundada en nuestra historia. Rechazamos de manera categórica la intervención en los asuntos internos de otros países. La soberanía y la autodeterminación de los pueblos no son opcionales ni negociables, sino principios del derecho internacional”, dijo Palacios Domínguez.

“También estamos de acuerdo con el entendimiento alcanzado por nuestra Presidenta para la cooperación con los Estados Unidos, basado en el respeto a la soberanía, a la responsabilidad compartida y diferenciada y a la cooperación sin subordinación. Y como lo hemos defendido siempre en nuestro movimiento, México manda y mandará siempre el pueblo”.

VENEZOLANOS SEGUIRÁN SIENDO BIENVENIDOS EN MAZATLÁN

Asimismo, Palacios señaló que además del posicionamiento ya mostrado, la comunidad venezolana que radica o visita el puerto, seguirá siendo bienvenida y podrá sentirse segura de pisar tierras mazatlecas en cualquier momento.

“Aquí en Mazatlán, la postura nosotros no cambia con todas las personas (venezolanas) que están aquí en Mazatlán. Este es un municipio libre y claro que sí se pueden sentir seguros ellos aquí también”.