Respalda Gobernador de Sinaloa postura de Sheinbaum sobre supuesta orden de EU contra cárteles

MAZATLÁN._ Ante la supuesta orden del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de atacar a cárteles del narcotráfico extranjeros, Rubén Rocha Moya expresó su respaldo a la posición de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Al cuestionarle al Gobernador de Sinaloa sobre su opinión con respecto a este tema, Rocha Moya se limitó a empalmar su criterio con el de la Mandataria federal. “Yo tengo la opinión que tiene la Presidenta, iguales”, afirmó en su visita este sábado a Mazatlán.

La supuesta orden por parte de Trump para atacar a los cárteles fue reportada por el diario estadounidense The New York Times. Rocha Moya respaldó la negativa expresada por Sheinbaum Pardo referente a que dicha orden represente un riesgo de invasión para México, aclarando que su gobierno fue informado con anticipación sobre el contenido de dicha medida. Fue el pasado 8 de agosto que la Presidenta comentó que no se contempla la entrada de militares estadoounidenses al territorio nacional, sino acciones dentro de Estados Unidos, por lo que la presencia de fuerzas armadas extranjeras en México están descartadas y no forman parte de ningún acuerdo vigente.