Respalda Gobierno de Sinaloa con $80 millones a fabricantes de uniformes escolares

Con el objetivo de que los fabricantes sinaloenses pudieran iniciar la producción de uniformes escolares sin afectar su liquidez, el Gobierno de Sinaloa otorgó 80 millones de pesos en créditos sin intereses a las empresas participantes en el Programa de Uniformes, Útiles Escolares y Calzado Deportivo.

Así lo informó el Secretario de Economía de Sinaloa, Diego Armando Aguerrebere Espitia, quien expresó que este esquema de financiamiento permitió a los productores adquirir telas, insumos, maquinaria y cubrir sus gastos de operación antes de comenzar a recibir los pagos correspondientes por parte del Gobierno del Estado.

Señaló que este apoyo fue diseñado como capital de trabajo, ya que los fabricantes deben confeccionar los uniformes antes de que las familias acudan a realizar el canje, mientras que la administración estatal liquida el costo de las prendas conforme los beneficiarios hacen efectivo el apoyo.

“Lo que hicimos fue habilitar a los productores para que pudieran empezar a fabricar sin descapitalizarse. Después, conforme se realiza el canje, nosotros vamos pagando a los proveedores”, comentó.

Este mecanismo financiero, explicó, forma parte de la estrategia económica del programa, cuyo propósito no solo es apoyar a las familias sinaloenses con los gastos del regreso a clases, sino también fortalecer la industria local y mantener la derrama económica dentro del Estado.

Explicó que en lugar de concentrar la producción mediante una sola licitación o proveedor, el Gobierno de Sinaloa distribuyó la elaboración de los uniformes entre más de 300 fabricantes locales, quienes abastecen una red de más de 500 centros de canje instalados en los 20 municipios.

Asimismo, afirmó que esta decisión genera beneficios para talleres textiles, fabricantes de calzado, comerciantes y pequeñas empresas, además de contribuir a conservar empleos y crear nuevas oportunidades laborales.

“En lugar de destinar todo el recurso a un solo proveedor, trabajamos con cientos de fabricantes y comerciantes sinaloenses. Eso hace que el dinero permanezca en el estado y fortalezca nuestra economía”, declaró.

Aguerrebere Espitia recordó que el Programa de Uniformes, Útiles Escolares y Calzado Deportivo beneficia a más de 480 mil estudiantes de educación básica en Sinaloa, quienes reciben gratuitamente uniformes escolares y, en el caso de los alumnos de preescolar, también tenis deportivos.

Además, indicó que agosto representa el periodo de mayor demanda para el canje de los apoyos, sin embargo, el programa continuará operando durante los meses posteriores para atender a las familias que no puedan acudir en las primeras semanas.



Llaman a denunciar cobros indebidos

Diego Armando Aguerrebere Espitia exhortó a padres de familia y tutores a denunciar cualquier intento de cobro en escuelas o centros de canje, al reiterar que la entrega de uniformes, útiles escolares y calzado deportivo es completamente gratuita.

“Ni las escuelas ni los centros de canje pueden pedir dinero. El programa es completamente gratuito y el Gobierno del Estado cubre la totalidad del apoyo”, dijo.

Añadió que en los próximos días la Secretaría de Economía dará a conocer los números telefónicos y plataformas oficiales para recibir denuncias sobre posibles irregularidades, además de recomendar acudir únicamente a los centros de canje autorizados para garantizar que las prendas formen parte del programa oficial y hayan sido confeccionadas por fabricantes sinaloenses.