Respalda PAN Sinaloa incremento en sueldo de Alcaldesa de Choix y lo califica de justo

MAZATLÁN._ Ante la polémica desatada en torno al reciente aumento en el salario de la Alcaldesa de Choix, Yonaida Gámez Vázquez, la presidenta del Partido Acción Nacional en Sinaloa, Wendy Barajas Cortés, defendió el incremento atribuyéndolo a derechos laborales.

Después de que trascendió el tabulador oficial en el Congreso del Estado, donde se evidenció un incremento en el sueldo de Gámez Vázquez de 107 mil 783 pesos a 111 mil 879 pesos, Barajas Cortés señaló que los aumentos son derechos para todo trabajador.

“Al igual que todos los sueldos en todo el País, es lógico que haya aumentos, ¿no? Es muy politizado por tratarse de figuras de esta estatura, una Alcaldesa, sin embargo, los aumentos son derecho de todos los trabajadores”, sostuvo Barajas Cortés.

“En ese sentido, decir que a lo que yo sé, es que el sueldo, precisamente en el municipio de Choix, hoy está muy por debajo de otras alcaldías”.

Asimismo, la líder panista destacó el trabajo ejercido por la Alcaldesa de Choix, asegurando que, a pesar de ser un municipio pequeño, la administración ha mostrado resultados claros en su primer año de gobierno.

“Tenemos que decirlo, es un gobierno panista que está haciendo un excelente trabajo. Creo que, a pesar de ser un municipio muy pequeño, es muy notorio el trabajo de la Alcaldesa con la gente, su cercanía y cómo ha transformado a Choix en este año de gobierno”, comentó.