MAZATLÁN._ Los diputados Juan Carlos Patrón Rosales y Pedro Lobo, como consejeros estatales y congresistas nacionales de Morena, anunciaron su respaldo a Luisa María Alcalde para que asuma la presidencia nacional del partido en México. Patrón Rosales destacó la importancia de su apoyo a Alcalde, quien recientemente registró su candidatura para la elección que se llevará a cabo el 22 de septiembre en la Ciudad de México.

“En el primer punto estuvimos el Diputado Pedro Lobo y yo, anunciando nuestro apoyo y respaldo como consejeros estatales y congresistas nacionales de Morena, apoyando a la compañera Luisa María Alcalde para que sea propuesta y sea votada como nuestra presidenta nacional de Morena, México”, expresó.

En Sinaloa, 70 consejeros acreditados participan como congresistas nacionales dentro de la Dirigencia Estatal de Morena. De este grupo, los diputados Patrón Rosales y Lobo son dos de los consejeros que han decidido respaldar a Luisa María Alcalde, mostrando así un apoyo claro y decidido desde su entidad.

Según explicó, esta decisión refleja un acto de madurez política y unidad dentro del partido, especialmente después de que Citlaly Hernández Mora, quien inicialmente buscaba la postulación, decidiera declinar a favor de Alcalde.

Este respaldo no es un evento aislado; se enmarca dentro de una actividad de alcance nacional que, según el diputado, se llevó a cabo simultáneamente en todos los estados, municipios y puntos del país, con el objetivo de fortalecer la unidad del partido y posicionar a Morena en sintonía con las necesidades del país.

“Estamos buscando un acto precisamente de unidad, para que estemos a la altura de la historia y de la circunstancia de nuestro país, porque no hay que olvidar que Morena es el partido de las mayorías, es el partido que tiene el gobierno federal, que tiene la mayoría de los estados del país, los congresos y, por supuesto, las mayorías calificadas en el Congreso de la Unión, en los congresos locales y la mayoría en el Senado”, dijo.

La propuesta de Luisa María Alcalde como presidenta nacional de Morena implica también una serie de cambios estratégicos en la estructura del partido. Uno de los puntos destacados por Patrón Rosales es la importancia de alcanzar acuerdos en el próximo Congreso Nacional para llevar a cabo el relevo y nombramiento del presidente y secretario general o secretaria general de Morena.

Además, se prevé la designación de delegados que asumirán responsabilidades como presidentes en los 32 estados del país, lo que conlleva una renovación en las dirigencias estatales y municipales.

Los diputados de Sinaloa consideran que esta nueva estructura con Luisa María Alcalde al frente permitirá una mayor territorialidad de Morena en todo el país, situación que cobra especial relevancia de cara al proceso electoral de 2027, donde se elegirán 16 gobernadores y habrá elecciones intermedias en el Estado de México y en la Ciudad de México para renovar sus respectivos congresos.

En Sinaloa, el diputado Juan Carlos Patrón Rosales encabezó esta iniciativa de respaldo a nivel nacional, subrayando la importancia de mantener la unidad y armonía en el partido para afrontar los desafíos políticos futuros.

No tengo ninguna invitación a dirigir Morena en Sinaloa, ni cumplo con lo establecido: Juan Carlos Patrón

El Diputado Juan Carlos Patrón Rosales ha aclarado que no tiene intención ni posibilidad de asumir la dirigencia de Morena en Sinaloa, según las normativas internas del partido, ya que existe un ordenamiento que establece que ningún diputado en funciones o servidor público puede ocupar cargos ejecutivos dentro de Morena

“Soy diputado en función y soy diputado electo, no tengo invitación al respecto porque no cumplo con lo establecido en el artículo octavo de la convocatoria, pero eso no implica que pueda pedir licencia para tal efecto”, recalcó.

A pesar de esta situación, el diputado no descarta la posibilidad de solicitar licencia para postularse en caso de que lo considere pertinente. Sin embargo, subrayó que, en este momento, lo prioritario para el partido es la renovación de la dirigencia nacional, que será discutida en el Congreso Nacional el próximo 22 de septiembre.

Patrón Rosales expresó su satisfacción por la renovación de las dirigencias estatales y la designación de nuevos líderes en los municipios, sindicaturas y comisarías. Criticó la falta de una estructura sólida en Mazatlán, donde, a pesar de haber ganado tres elecciones, Morena no cuenta con una oficina ni una presidencia local.

Enfatizó la necesidad de que, en esta nueva etapa de Morena, se escuche y se dé poder de decisión a los militantes de a pie, a los fundadores y a los activistas que han trabajado en las casillas y en las brigadas.

Así mismo criticó la existencia de “militancias doradas” o privilegiadas que, según él, han dominado el partido y han excluido a quienes realmente han construido el movimiento desde sus inicios.

“Se ha manejado de manera central y lo que nosotros queremos en esta nueva etapa de Morena es que se tome en cuenta la militancia, que el militante de a pie, el fundador, los compañeros de lucha, quienes están en las casillas, que entregan los volantes, quienes hacen las brigadas, tomen las decisiones en el partido, es decir, que dejemos de lado las militancias doradas, las militancias privilegiadas”, externó.

Además se lamentó sobre el tema de la reelección, el cual considera controvertido. Aunque él mismo será diputado reelecto, señaló que es positivo que esta práctica termine, ya que abrirá espacio para que nuevos compañeros puedan aspirar a cargos y se implementen nuevas estrategias y mecanismos que permitan la participación de la militancia de base.

“Qué bueno que se acabó la reelección y qué malo que yo voy a ser un diputado reelecto, porque hay muchos compañeros que tenían esa posibilidad de ser, pero como había la reelección, se hizo así, pues qué bueno que hoy no va a haber reelección”, expresó.

“Hoy ostentan espacios de Morena compañeros que nunca han luchado ni siquiera en la izquierda, es decir, hoy necesitamos que sea la militancia de a pie digna en lucha, quien asuma las posiciones del movimiento”.