$!Respaldan turistas a Mazatlán como destino vacacional y con buena seguridad

MAZATLÁN._ Como un lugar plácido y de buen ambiente a todas horas, califican a Mazatlán los turistas que llegaron a la ciudad para pasar las vacaciones de verano, pues la mayoría ya es visitantes frecuente del puerto debido a sus grandes atractivos y gastronomía.

En un recorrido realizado por Noroeste este domingo, se cuestionó a algunos turistas cuál era la opinión que tenían sobre Mazatlán y la seguridad que ofrecía. A lo que muchos respondieron que es su sitio favorito del Pacífico por la fiesta que ofrece.

Jesús Aguilar Robles, quien es originario de Torreón, Coahuila, menciona que visita frecuentemente el puerto debido a su trabajo, por lo que siempre aprovecha las playas para turistear de forma segura gracias a la presencia de las fuerzas policiales.

“Muy bien, muy chido todo; siempre me ha gustado venir para acá. He venido como unas cinco o seis veces, más que nada por el trabajo, vengo a trabajar; pero me ha tocado que me vengo a la playa y son puras cosas bonitas”, dijo.