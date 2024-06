MAZATLÁN._ Entrando a la recta final de la administración a su cargo, el Alcalde de Mazatlán Édgar González Zataráin dio a conocer que se encuentran trabajando en más de 100 obras y aún les restan cerca de 70 por iniciar, las cuales se planea concluir a mediados de septiembre, antes de entregar la estafeta a la Alcaldesa electa Estrella Palacios Domínguez.

“Son cerca de 70 obras más (por realizar), aparte de las ciento y fracción que ya iniciamos, quedan cerca de 70 obras de aquí a que cerremos, además de todo lo que tiene que ver con la obra del alumbrado público”, precisó el Edil.

González Zataráin destacó que el alumbrado público es una obra magna que beneficia a todos, y el programa de reconversión de alumbrado y colocación de luminarias, en avenidas, colonias y comunidades de la zona urbana y rural ha sido significativo.

El proceso de entrega-recepción que se dará el próximo mes de octubre, cuando se haga la transición del cambio de administración, obligará al actual Gobierno Municipal a apresurar la ejecución de las obras.

“Nuestro propósito es que cerremos todo compromiso a más tardar a mitad de septiembre, que no tengamos ya compromisos de obras en tránsito y que obviamente ya octubre, sea solamente para estar caminando con la entrega-recepción sin problema, pero que a mitad de septiembre estemos terminando la mayor parte de las obras o todas, ese es el compromiso y el propósito”, detalló.

Infraestructura carretera, servicios de agua y luz son los retos en cuestión de obra pública

Dentro de las obras de gran relevancia que requerirán mayor esfuerzo en este cierre de administración, dijo el Alcalde, son las obras grandes que involucran el mantenimiento de infraestructura carretera, instalación del servicio de agua potable y electrificación de algunas comunidades.

“En el tema que no quitamos el dedo del renglón, el tema por ejemplo de carreteras, la carretera de Villa Unión hasta Siqueiros, es una carretera que se requiere un reencarpetado y estamos gestionando para que eso se dé con el Gobierno del Estado, son obras grandes, pero que valen la pena y que la ciudadanía lo está pidiendo”, explicó.

“Temas que tienen que ver con algunos vados que todavía se tiene pendientes; trabajos que se tienen de electrificación en algunas colonias donde ya iniciamos; o el tema del agua potable en asentamientos donde no existe, los retos estos ya son menos pero finalmente no queremos dejar que se vengan abajo”, consideró.

Como ejemplo puso los caminos vecinales que se han mantenido en constante reparación, ya que en temporada de lluvias, sin mantenimiento constante, se vuelven intransitables y dejan incomunicadas a las comunidades.

Modifican el Plan de Obra Pública

El Paquete de Obras Públicas de más de 405 millones de pesos, que fue aprobado por el Cabildo a finales del mes de enero, en el cual se tenían considerados 207 proyectos, sufrió una modificación considerable, en donde se eliminó la obra de continuación de la avenida Delfin en donde se planeó invertir 70 millones de pesos, para dispersar el presupuesto en otras obras, informó González Zataráin.

“La avenida Delfín le habíamos colocado nosotros 70 millones, cosa que no se van a utilizar porque todavía hay dos propietarios que no ceden ahí el tema del arreglo para el trazo de la Delfín, entonces para que no se nos vaya, como es presupuesto 2024 y no se quede ese presupuesto sin ejercer, hay que modificarlo y lo modificamos y lo dispersamos en distintas obras”, aclaró.

Además se modificaron obras que se tenían contempladas y al final el Gobierno del Estado se hizo cargo de ellas, para reetiquetar ese recurso para otras obras.