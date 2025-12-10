Restauranteros alertan impacto económico por la venta del Mazatlán FC

MAZATLÁN._ La venta del equipo Mazatlán FC es considerado otro golpe para la economía del puerto, ya que se pierde un segmento turístico futbolero altamente consumidor, señalaron restauranteros.

El empresario restaurantero, Roberto Osuna Valdez, presidente del Consejo Nacional Gastronómico de Mazatlán de la Canaco, pidió a los diputados locales, federales y a los gobiernos gestionar para recuperar un equipo de futbol, debido a que oxigenaba al destino turístico.

Destacó que cada vez que había un partido, tanto las taquerías como restaurantes, por la mañana y en las noches, se llenaban al igual que los cuartos de hotel.

”Creo que está faltando esa gestión para que no perdamos este tipo de cosas. La verdad nos va pesar muchísimo, no te imaginas cómo será esto que se vaya el equipo de futbol porque era un tanquesote de oxígeno”, expresó.

Osuna Valdez agregó que este tipo de turismo futbolero derramaba entre el servicio de transporte público, comercios, restaurantes, artesanos y hoteles, y lo mejor es que venían en gran volúmen.

“Cuando venía un equipo grande, le entraba muchísima lana a Mazatlán. Desde restaurantes, hoteles, pulmonías, aurigas, de todo, se reactivaba el malecón y pues es triste saber esto, es otro golpe que le pegan a Mazatlán. Digo, los mazatlecos somos fuertes y emprendedores, pero ya son muchos golpes que nos pegan y ese es uno muy fuerte”.

El empresario destacó que la publicidad más efectiva era la que se daban en las transmisiones de los partidos a la marca Mazatlán en cada encuentro que aquí se realizaba.

“Era una de las promociones más buenas que teníamos porque era a nivel nacional e internacional porque venían jugadores extranjeros. El futbol mueve masas, mueve todo, sí es otro golpe duro”.



Buscarán suplir al equipo

Por su parte, la Secretaría de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, adelantó que van a gestionar junto al Gobernador Rubén Rocha Moya que se busque suplir al equipo para conservar dicho mercado de visitantes.

“Claro que sí, vamos a trabajar e intentar gestionar un nuevo equipo. Esperamos platicar con el Gobernador”, respondió en entrevista.

La funcionaria estatal expresó que de la mala noticia, no solo Mazatlán perdió a su equipo, el Mazatlán FC, sino hubo otro caso en el País porque no pueden tener dos equipos por director, así que trabajarán en recuperar este segmento.

“Siempre intentando justamente acciones para tener un buen equipo aquí en Mazatlán”, dijo.