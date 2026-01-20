$!Restauranteros de la Plazuela Machado prevén una recuperación gradual durante Carnaval 2026

El líder restaurantero rememoró el ejemplo del Carnaval del 2025 que traía una tendencia a la baja y que se estaba buscando se diera de la manera correcta, con los eventos correctos y la seguridad y que se dio favorablemente e hizo mucho ruido para la parte mediática nacional.

“El Carnaval siempre va a ser importantísimo para el sector restaurantero y para todo el sector turístico el que diga la contrario sabemos que está mintiendo”, explicó Mandujano Caro.

Érick Mandujano Caro, presidente estatal de Canirac, reconoció que el Carnaval siempre va a ser importantísimo para la recuperación de la industria turística y de servicios de Mazatlán.

Entonces, calificó que a partir de ahí, en Mazatlán, se vio como el inicio de una recuperación de una tendencia que iba a la baja y de una curva que se empieza a aplanar y a subir nuevamente.

“De ahí que gracias a Dios hubo saldo blanco y empezó a llegar semana santa, la semana de pascua, el 10 de mayo, junio, agosto, etc. y ha ido a la alza”, dijo.

Descartó que aún no se llegue a los números del 2022 y 2023, pero los indicadores muestran de recuperación alentadores; repitió no se está en los números de antes, pero la curva ya va para arriba.

“En el 2025 traíamos un dato a la baja por lo que ya sabemos (la violencia), que empezó en octubre, noviembre, diciembre, enero y que sabíamos que carnaval era importantísimo que se llevara a cabo de la manera correcta, con el show correcto y sobre todo que el tema de la seguridad saliera bien. Y lo que se hizo fue bastante bueno para lo que se venían dando para ese momento”, expuso el dirigente empresarial.

De la muestra gastronómica, informó que participarán todos los restaurantes que operan en la plazuela Machado, como la Casa Canobbio, La G del Gato, Mi Chelo, El Cielo, Gaia Bistrot, Pacif Pearl, Rinnos Pizza, Toledo, Marisquería, Pedro y Lola, El Bife parrilla Argentina y la Browniemania.

Y en la parte de la zona carnavalera de Olas Altas, también los restaurantes ya se encuentran listos para recibir la mayor demanda de comensales del año.