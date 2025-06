Restringe Capitanía de Puerto la navegación a embarcaciones pequeñas debido a mar de fondo

A pesar de que las tormentas tropicales Bárbara y Cosme siguen sin representar un verdadero riesgo para las costas del sur de Sinaloa, el mar de fondo ha provocado que las autoridades de Capitanía de Puerto restrinjan la navegación a embarcaciones pequeñas en la zona de marina.

Lo anterior fue confirmado por el Contralmirante retirado, Luis Antonio Barreiro, quién señaló los meteorólogos de Capitanía de Puerto y Marina están analizando a diario la diferente información que hay sobre las cuestiones meteorológicas; esto con la finalidad de tener siempre informados a la gente de mar y a la ciudadanía.

“Hasta ahorita no tenemos nada de qué preocuparnos; a lo mejor por ahí un poquito de mar de fondo que estamos checando a diario ahí en las marinas, sobre todo en la escollera en la Marina del Cid, ya que en la mañana se había bastante reventazón e hice una restricción para que no salieran y ahí las embarcaciones menores, pero hasta ahorita estamos bien”, indicó Barreiro Varela.

“Contamos también con la participación de las marinas, ya que los delegados regionales nos van informando cómo está todo; nos mandan videos, a veces mi gente va hasta allá dependiendo cómo se dé la situación, pero sí estamos constantemente las 24 horas la cuestión meteorológica, la presión barométrica y los diferentes modelos que hay para mantener informada a la comunidad marítima y a la población en general”.

Reiteró que estas restricciones son únicamente para embarcaciones menores, por lo que los negocios de servicios de turísticos deben respetar lo establecido por Capitanía y no brindar paseos. Además, añadió que no es un cierre total de puerto como se hacen en casos de fenómenos fuertes, ya esto es solo por mar de fondo.

“Cuando damos restricciones es precisamente para embarcaciones menores, por lo que todos los prestadores servicios turísticos tienen mantenerse en espera de que se levante esa restricción. Aunque esto es muy diferente a cerrar el puerto, pues cuando se cierra el puerto es para todas las embarcaciones, no pueden salir, si pueden entrar pero no salir. Pero en este caso no va para allá”.