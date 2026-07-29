Mazatlán
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Prevención

Restringen accesos a playas de Mazatlán como medida preventiva por alto oleaje

El Escuadrón de Salvamento Acuático mantiene vigilancia permanente e invita a la población a respetar las áreas acordonadas y evitar ingresar al mar
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
29/07/2026 10:32
29/07/2026 10:32

MAZATLÁN_ Debido al alto oleaje generado por los efectos del mar de fondo que prevalece en las costas de Mazatlán, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, a través del Escuadrón de Salvamento Acuático, informó sobre la restricción temporal de algunos accesos a las playas como medida preventiva para proteger a visitantes y población local.

A través de un comunicado, el comandante del Cuerpo de Salvavidas, Gustavo Espinoza, informó que el personal desplegado en la zona costera mantiene recorridos permanentes para retirar a las personas de los puntos considerados de riesgo.

Además, se coloca cinta preventiva en diversos accesos y áreas del malecón para evitar el ingreso a sitios donde el oleaje representa un peligro.

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La corporación también recomienda a la ciudadanía y a los turistas evitar permanecer sobre los muros de contención, ya que la fuerza con la que rompen las olas puede provocar caídas, arrastres o golpes que pongan en riesgo su integridad física

El Escuadrón de Salvamento Acuático mantendrá el monitoreo permanente de las condiciones del mar e informará oportunamente cualquier cambio que represente un riesgo para la población. Asimismo, reitera el llamado a respetar las indicaciones del personal salvavidas, la señalización preventiva y las áreas acordonadas para disfrutar de las playas de manera segura.

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