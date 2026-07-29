$!Restringen accesos a playas de Mazatlán como medida preventiva por alto oleaje

MAZATLÁN_ Debido al alto oleaje generado por los efectos del mar de fondo que prevalece en las costas de Mazatlán, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, a través del Escuadrón de Salvamento Acuático, informó sobre la restricción temporal de algunos accesos a las playas como medida preventiva para proteger a visitantes y población local.

A través de un comunicado, el comandante del Cuerpo de Salvavidas, Gustavo Espinoza, informó que el personal desplegado en la zona costera mantiene recorridos permanentes para retirar a las personas de los puntos considerados de riesgo.

Además, se coloca cinta preventiva en diversos accesos y áreas del malecón para evitar el ingreso a sitios donde el oleaje representa un peligro.