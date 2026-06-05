Restringirán acceso a playas de Mazatlán por oleaje elevado y corrientes marinas

MAZATLÁN._ Debido al oleaje elevado y constante que se presenta en las costas de Mazatlán, habrá restricciones para los bañistas en algunas zonas de playa, informó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, a través del Escuadrón de Salvamento Acuático.

A inicios de la semana, dos personas fallecieron ahogadas en las playas del puerto.

A través de un comunicado, Gustavo Espinoza, comandante del cuerpo de salvavidas, señaló que las condiciones actuales son derivadas de los efectos del mar de fondo registrados desde hace varios días.

Esta situación genera oleaje continuo con alturas de hasta 2.8 metros, además de la formación de corrientes marinas que representan un riesgo para quienes ingresan al mar.

Con el objetivo de prevenir situaciones de emergencia y proteger la integridad de los visitantes, el comandante instruyó al personal reforzar los recorridos de vigilancia, emitir recomendaciones e instalar banderines rojos en las zonas de mayor riesgo, principalmente en áreas rocosas.

Asimismo, se restringirá el acceso a bañistas en las playas de Cerritos y Olas Altas. Como medida preventiva adicional, la zona de la Carpa Olivera permanecerá cerrada al público mientras prevalezcan las condiciones de oleaje elevado.

Espinoza destacó que los efectos del mar de fondo podrían continuar durante el fin de semana, por lo que exhortó a la población y a los turistas a atender las indicaciones de los salvavidas y respetar el significado de los banderines colocados en cada zona, ya que estos informan sobre las condiciones y riesgos presentes en el área.



Los dos ahogados

El pasado lunes 1 de junio, tras más de 24 horas de búsqueda, fue localizado sin vida Julián Alejandro, triatleta de 31 años, originario de Culiacán, que desapareció durante una competencia en Playa Norte.

El hallazgo se registró alrededor de las 06:20 horas, cuando un ciudadano que realizaba ejercicio sobre el malecón observó un cuerpo en la zona de playa ubicada frente a la colonia Ferrocarrilera y dio aviso a las autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes, la marejada arrastró el cuerpo hasta la orilla, donde posteriormente fue localizado por los cuerpos de auxilio.

La desaparición del deportista fue reportada al concluir el triatlón celebrado el domingo 31 de mayo en Playa Norte, luego de que compañeros participantes notaron que no había regresado por sus pertenencias.

Al día siguiente, el martes 2 de junio por la noche, un hombre fue localizado sin vida en la zona de Playa Norte, después de que las olas arrojaran su cuerpo hasta la arena muy cerca del Monumento al Pescador.

Los hechos se suscitaron a las 21:20 horas en la playa de la Avenida del Mar entre Rotarísmo y Gutiérrez Nájera, frente a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, sitio en el que un grupo de transeúntes localizó un cuerpo en la arena.