Restringirán suministro de agua en 19 colonias de Mazatlán este lunes

MAZATLÁN._ Por la instalación de hidrantes en la vía pública y darle mantenimiento a la red de distribución, este lunes se restringirá el suministro de agua potable en 19 asentamientos de la ciudad, notificó la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán.

“Para este lunes 29 de diciembre está programado instalar hidrantes en vía pública y dar mantenimiento a la red de distribución, razón por la cual se verá restringido el suministro de agua potable en los siguientes asentamientos”, dio a conocer la paramunicipal en un aviso.

Precisó que el suministro se restringirá en colonias y fraccionamientos como Salvador Allende, Villas del Rey, Costa Azul, Esmeralda, Los Sauces, Foresta, Villa Verde, Villa Tutuli, Villa Florida y San Joaquín.

También en Bugambilias, Mañanitas, Valle Bonito, Colinas del Real, La Riviera, Jardines de la Riviera, Buenos Aires, Villa de las Flores y Jesús Kumate.

Jumapam informó que la restricción será de las 09:00 a las 18:00 horas, por lo que recomendó a la población tomar precauciones y evitar realizar actividades que requieran el uso de agua en demasía durante dicho periodo.

El suministro se restablecerá paulatinamente a partir de las 19:00 horas del mismo lunes, añadió.

También dio a conocer que el martes 30 se hará el cierre de válvulas en dos sectores de la ciudad para instalar algunos hidrantes en la vía pública, lo que afectará el abasto de agua potable en colonias como Conchi II, Romanita de la Peña, Ricardo Flores Magón y Lomas del Ébano.

Dicho corte será de las 09:00 a las 15:00 horas, por lo que se recomienda a la población cuidar el agua y evitar actividades donde se requiera en gran cantidad este líquido.

La paramunicipal apuntó que el servicio se restablecerá por la noche del mismo martes.