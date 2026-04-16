Resuelvan derrame de aguas negras en la Colonia Ramón F. Iturbe en Mazatlán

Personal de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán acudió a la Colonia Ramón F. Iturbe para resolver las fugas de aguas negras con trabajos de desazolve.

Aunque vecinos reportaron que funcionarios de Jumapam les prometieron que regresarían para resolver este problema a fondo.

Luego de una advertencia de bloquear la Avenida Juan Pablo II por decenas de vecinos molestos porque no les hacían caso de atender una fuga de aguas negras que corría varias cuadras desde la banqueta de la Calle Salvador Robles Quintero, entre los callejones Francia y Portugal, y que al parecer, fue generada por errores en los trabajos de reposición en las conexiones domiciliarias hechas por la Jumapam, decidieron denunciarlo públicamente y un día después mandaron desazolvar la alcantarilla como primera medida, previa a reparar el problema, expusieron los denunciantes.

La mayor preocupación que habían manifestado era el foco de contaminación y de salud con la que viven constantemente ante el vertimiento de aguas residuales corriendo por el frente de sus casas, banquetas y calles, señalaron en su denuncia.

La problemática la tienen desde un año atrás y mientras iban en busca de atención, desde Obras Públicas se echaron la bolita a Jumapam asegurando que ellos fueron quienes contrataron empresas para realizar las obras de reposición de la red de drenaje de la zona.

”Vino una máquina a desazolvar, pero esa no es la solución de raíz, tienen que romper para reparar el daño. Eso fue nada más para descansar un poco de la mega fuga pestilente”, indicaron.

Así que esperan que la Junta cumpla su compromiso de ofrecer soluciones y servicios de bienestar que tanto presumen, reclamaron.