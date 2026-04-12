Resulta menor ahogado durante la Semana de Pascua en Mazatlán

Un menor de edad resultó ahogado durante la Semana de Pascua en Mazatlán, en la que también se registraron diversos rescates de personas en riesgo de ahogarse.

De acuerdo con lo que informaron públicamente autoridades en su momento, la mañana del Domingo de Pascua tres menores de edad fueron jalados por el oleaje mar adentro cuando se encontraban en una playa cercana a conocido complejo turístico en la Isla de la Piedra, dos de ellos fueron rescatados, pero el tercero se perdió entre el agua.

Elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, de Protección Civil y de la Estación Naval de Búsqueda y Rescate y Vigilancia Marítima iniciaron un operativo de búsqueda por agua, aire y tierra.

Fue cerca de las 5:30 horas del jueves 9 del presente mes cuando fue localizado el cadáver de Jesús “N”, de 15 años de edad, a unas 3 millas del lugar donde desapareció, de acuerdo con lo que informó en su momento el comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático en mención, Gustavo Espinoza.

También dijo que durante el periodo vacacional de las semanas Santa y de Pascua los elementos de dicha agrupación tuvieron mucho trabajo en las playas, dieron recomendaciones a los bañistas y hubo gente que no las acataban.

Aunque dijo no tener a la mano la cifra total de rescate de personas en riesgo de ahogarse, dio a conocer que solamente el sábado 11 de abril fueron rescatadas 19 personas del mar.